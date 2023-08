В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг

Третья ракетка мира Джессика Пегула из США (WTA 3) стала победителем хардового турнира серии WTA 1000 в Монреале (Канада).

В финале турнира Пегула за 50 минут отправила соперницу Людмилу Самсонову (WTA 18) искать свой флаг.

Самсонова, похоже, забыла выйти на корт. Она играла без малейших шансов и взяла лишь один гейм в двух сетах.

Это всего лишь третий одиночный титул Пегулы в карьере после Вашингтона-2019 и Гвадалахары-2022.

WTA 1000. Монреаль (Канада). Хард. Финал

Джессика Пегула (США) [4] – Людмила Самсонова [15] – 6:1, 6:0

