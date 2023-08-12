Ига упустила победу. Пегула выбила Свентек на пути в финал Монреаля

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Монреале (Канада).

В полуфинале соревнований полька в трех сетах уступила Джессике Пегуле (США, WTA 3) за 2 часа и 32 минуты.

WTA 1000 Монреаль. Хард. 1/2 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Джессика Пегула (США) [4] – 2:6, 7:6 (7:4), 4:6

В третьем сете Свентек побеждала со счетом 2:0, 3:2 с брейком, однако не смогла удержать преимущество.

Это была 8-я встреча теннисисток. Пегула выиграла 3-й поединок.

В финале турнира Джессика сыграет против победительницы матча Елена Рыбакина – Людмила Самсонова.