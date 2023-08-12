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  4. Ига упустила победу. Пегула выбила Свентек на пути в финал Монреаля
WTA
12 августа 2023, 23:24 |
420
1

Ига упустила победу. Пегула выбила Свентек на пути в финал Монреаля

Джессика одержала победу в трех сетах за 2 часа и 32 минуты

12 августа 2023, 23:24 |
420
1
Ига упустила победу. Пегула выбила Свентек на пути в финал Монреаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Монреале (Канада).

В полуфинале соревнований полька в трех сетах уступила Джессике Пегуле (США, WTA 3) за 2 часа и 32 минуты.

WTA 1000 Монреаль. Хард. 1/2 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Джессика Пегула (США) [4] – 2:6, 7:6 (7:4), 4:6

В третьем сете Свентек побеждала со счетом 2:0, 3:2 с брейком, однако не смогла удержать преимущество.

Это была 8-я встреча теннисисток. Пегула выиграла 3-й поединок.

В финале турнира Джессика сыграет против победительницы матча Елена Рыбакина – Людмила Самсонова.

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Ига Свёнтек Джессика Пегула WTA Монреаль
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Трегубов Дмитро
До матчболів у Свьонтек діло не дійшло. Насилу виграла 2-й сет - Пегула вже на матч подавала. Мабуть не відновилася після 3-х сетів з Колінз (18 годин між матчами). У Пегули було більше часу на відновлення.
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