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Чемпионат Испании
Хетафе
13.08.2023 22:30 – 60 0 : 0
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 августа 2023, 22:40 | Обновлено 13 августа 2023, 23:02
504
3

Хетафе – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 августа в 22:30 матч 1-го тура испанской Ла Лиги

13 августа 2023, 22:40 | Обновлено 13 августа 2023, 23:02
504
3
Хетафе – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа в 22:30 проходит матч 1-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Хетафе» и «Барселона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хетафе – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

События матча

42’
Рафинья (Барселона) получает красную карточку.
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Хетафе Барселона Хетафе - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Viktor Shuper
Хетафе гниль, ще одну червону для Барси просять
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-1
Viktor Shuper
походу це не останнє видалення, у Хетафе теж буде
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-1
Viktor Shuper
Хетафе максимально гидко грає. постійно провокує, лупить барсюків. барсюк відповів за провокації - і на тобі червону відразу
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-1
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