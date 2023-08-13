Испания13 августа 2023, 22:40 | Обновлено 13 августа 2023, 23:02
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Хетафе – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 августа в 22:30 матч 1-го тура испанской Ла Лиги
13 августа 2023, 22:40 | Обновлено 13 августа 2023, 23:02
504
3
13 августа в 22:30 проходит матч 1-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Хетафе» и «Барселона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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Хетафе – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
¡Primer once del año para enfrentarnos al @FCBarcelona_es en casa! 👏#VamosGeta | #GetafeBarça pic.twitter.com/kUuOveG9NP— Getafe C.F. (@GetafeCF) August 13, 2023
👥 Our XI for the first game!— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 13, 2023
#GetafeBarça pic.twitter.com/cIE5xL0Plh
События матча
42’
Рафинья (Барселона) получает красную карточку.
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