Арбитр удалил двух и Хави. Барселона не сумела распечатать ворота Хетафе

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Хетафе» (0:0).

Вингер каталонцев Рафинья на 42-й минуте был удален за удар соперника.

Во втором тайме судья решил уравнять составы и показал второй горчичник Хайме Мате, форварду хозяев.

Кроме того, наставник Барсы Хави получил красную карточку за разговоры с арбитром.

Барселона не сумела распечатать ворота Хетафе, и игра завершилась вничью (0:0).

Судья не решился назначить пенальти в ворота хозяев поля после просмотра VAR в компенсированное время.

Ла Лига. 1-й тур, 13 августа

Хетафе – Барселона – 0:0

Хетафе: Сория, Иглесиас, Суарес, Митрович (Порту, 46), Дуарте, Альварес, Джене, Максимович, Аленья (Лосано, 65), Латаса (Майораль, 64), Мата.

Барселона: тер Штеген, Араухо, Кристенсен (Эззальзули, 46), Кунде, Бальде, Гюндоган (Гави, 79), Ромеу (Ямаль, 76), де Йонг, Педри (Фати, 79), Рафинья, Левандовски.

Предупреждения: Митрович (15), Мата (31), Рафинья (38), Аленья (38), Суарес (82), Лосано (84), Джене (90), Гави (90), Порту (90).

Удаления: Рафинья (42), Мата (57), Хави (70).