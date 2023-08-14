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Чемпионат Испании
Хетафе
13.08.2023 22:30 – FT 0 : 0
Барселона
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Испания
14 августа 2023, 00:50 | Обновлено 14 августа 2023, 01:06
88
2

Арбитр удалил двух и Хави. Барселона не сумела распечатать ворота Хетафе

Матч стартового тура Ли Лиге завершился нулевой ничьей

14 августа 2023, 00:50 | Обновлено 14 августа 2023, 01:06
88
2
Арбитр удалил двух и Хави. Барселона не сумела распечатать ворота Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Хетафе» (0:0).

Вингер каталонцев Рафинья на 42-й минуте был удален за удар соперника.

Во втором тайме судья решил уравнять составы и показал второй горчичник Хайме Мате, форварду хозяев.

Кроме того, наставник Барсы Хави получил красную карточку за разговоры с арбитром.

Барселона не сумела распечатать ворота Хетафе, и игра завершилась вничью (0:0).

Судья не решился назначить пенальти в ворота хозяев поля после просмотра VAR в компенсированное время.

Ла Лига. 1-й тур, 13 августа

Хетафе – Барселона – 0:0

Хетафе: Сория, Иглесиас, Суарес, Митрович (Порту, 46), Дуарте, Альварес, Джене, Максимович, Аленья (Лосано, 65), Латаса (Майораль, 64), Мата.

Барселона: тер Штеген, Араухо, Кристенсен (Эззальзули, 46), Кунде, Бальде, Гюндоган (Гави, 79), Ромеу (Ямаль, 76), де Йонг, Педри (Фати, 79), Рафинья, Левандовски.

Предупреждения: Митрович (15), Мата (31), Рафинья (38), Аленья (38), Суарес (82), Лосано (84), Джене (90), Гави (90), Порту (90).

Удаления: Рафинья (42), Мата (57), Хави (70).

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Барселона Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хетафе - Барселона Рафинья Диас Хайме Мата удаление с поля Хави
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Viktor Shuper
дивився повністю матч, це тотальний трешак. а ми ще з нашого українського суддівства ржемо. так тут взагалі повна клоунада була. арбітр дивився ВАР вкінці і не поставив чистий пеналь у ворота Хетафе, коли гравець Хетафе двічі в одному епізоді порушив правила на двох різних футболістах Барселони. а арбітр вгледів там гру рукою у футболіста Барси  бляха, це якийсь ор, кажу, максимально упороте суддівство
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0
Viktor Shuper
суддівство просто ДНО, арбітр взагалі не контролював хід поєдинку. Хетафе перший тайм грав вкрай підло, постійно провокуючи гравців Барси, гравці вимагали навіть видалити ще одного гравця Барси з поля 
але Барса взагалі нічого не показала, жодної осмисленої атаки, постійні закиди на Левандовського в надії що той щось придумає. коротше, гра дно + перше видалення її відверто поламало
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