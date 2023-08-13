Ромеу и Гюндоган в старте. Известны составы на матч Хетафе – Барселона

Началась игра 1 тура испанской Примеры, в которой встречаются «Хетафе» и «Барселона». Тренеры выбрали стартовые одиннадцатки. Интересно, что в «Барселоне» на поле присутствует Илкай Гюндган, с регистрацией которого были определенные трудности, и недавний новичок Ориоль Ромеу.

Стартовые составы:

«Хетафе»: Сория – Суарес, Дуарте, Митрович, Альварес – Иглесиас, Джене. Мксимович, Аленья – Мата, Латаса.

«Барселона»: тер Штеген – Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде – Ромеу, де Йонг, Гюндоган – Педри – Рафинья, Левандовски.