Ромеу и Гюндоган в старте. Известны составы на матч Хетафе – Барселона
Игра началась в 22:30 по Киеву
Началась игра 1 тура испанской Примеры, в которой встречаются «Хетафе» и «Барселона». Тренеры выбрали стартовые одиннадцатки. Интересно, что в «Барселоне» на поле присутствует Илкай Гюндган, с регистрацией которого были определенные трудности, и недавний новичок Ориоль Ромеу.
Стартовые составы:
«Хетафе»: Сория – Суарес, Дуарте, Митрович, Альварес – Иглесиас, Джене. Мксимович, Аленья – Мата, Латаса.
«Барселона»: тер Штеген – Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде – Ромеу, де Йонг, Гюндоган – Педри – Рафинья, Левандовски.
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