Гюндоган может покинуть Барселону в конце недели

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган может покинуть клуб уже в конце нынешней недели, несмотря на то, что хавбек перешел в каталонский клуб лишь в конце июня. Об этом сообщают испанские СМИ.

У «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией Гюндогана на новый сезон Ла Лиги. В контракте 32-летнего хавбека предусмотрен пункт, согласно которому он может покинуть клуб свободным агентом, если не будет внесен в заявку до конца текущей недели.

При этом в данном пункте указано, что, даже если Гюндоган покинет «Барселону», клуб будет вынужден платить ему зарплату в течение года в полном объеме.