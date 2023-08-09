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  4. Гюндоган может покинуть Барселону в конце недели
Испания
09 августа 2023, 17:33 |
2462
1

Гюндоган может покинуть Барселону в конце недели

Хавбек перешел в каталонский клуб лишь месяц назад

09 августа 2023, 17:33 |
2462
1
Гюндоган может покинуть Барселону в конце недели
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган может покинуть клуб уже в конце нынешней недели, несмотря на то, что хавбек перешел в каталонский клуб лишь в конце июня. Об этом сообщают испанские СМИ.

У «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией Гюндогана на новый сезон Ла Лиги. В контракте 32-летнего хавбека предусмотрен пункт, согласно которому он может покинуть клуб свободным агентом, если не будет внесен в заявку до конца текущей недели.

При этом в данном пункте указано, что, даже если Гюндоган покинет «Барселону», клуб будет вынужден платить ему зарплату в течение года в полном объеме.

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Илкай Гюндоган Барселона
Источник Marca
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