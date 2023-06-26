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Испания
26 июня 2023, 11:14 | Обновлено 26 июня 2023, 11:16
1892
1

ОФИЦИАЛЬНО. Илкай Гюндоган – игрок Барселоны

Клуб объявил о контракте

26 июня 2023, 11:14 | Обновлено 26 июня 2023, 11:16
1892
1
ОФИЦИАЛЬНО. Илкай Гюндоган – игрок Барселоны
ФК Барселона. Илкай Гюндоган

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Илкаем Гюндоганом, который получил договор на два года с опцией продления еще на сезон.

32-летний игрок перешел в каталонскую команду на правах свободного агента после ухода из «Манчестер Сити».

Клаусула в контракте Гюндогана составляет 400 миллионов евро.

Немецкий центральный хавбек в минувшем сезоне был одним из лидеров команды, которая выиграла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Провел 51 матч, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

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Барселона Илкай Гюндоган трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Sport.ua
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romanchik.8409
Ну зачем в эту унылую команду??? 
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