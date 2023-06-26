ОФИЦИАЛЬНО. Илкай Гюндоган – игрок Барселоны

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Илкаем Гюндоганом, который получил договор на два года с опцией продления еще на сезон.

32-летний игрок перешел в каталонскую команду на правах свободного агента после ухода из «Манчестер Сити».

Клаусула в контракте Гюндогана составляет 400 миллионов евро.

Немецкий центральный хавбек в минувшем сезоне был одним из лидеров команды, которая выиграла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Провел 51 матч, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.