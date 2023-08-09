ХАВИ: «Возвращение Неймара? От меня ничего не зависит»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал вероятность возвращения в клуб форварда «ПСЖ» Неймара:

«От меня здесь ничего не зависит. В прошлом году я уже упоминал фамилию игрока из другого клуба, и тот клуб разозлился. Посмотрим, что будет до закрытия трансферного окна».

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Хави не поддерживает идею возвращения Неймара. «ПСЖ» хочет получить за своего игрока 150 миллионов евро. Учитывая финансовые проблемы «Барселоны», такой трансфер маловероятен.

Ранее Неймар уже выступал за «Барселону» в 2013 – 2017 годах.