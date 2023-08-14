ВИДЕО. Скандал в Ла Лиге. Судья в конце игры не назначил пенальти для Барсы

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Хетафе» (0:0).

Вингер каталонцев Рафинья на 42-й минуте был удален за удар соперника. Во втором тайме судья решил уравнять составы и показал второй горчичник Хайме Мате, форварду хозяев. Кроме того, наставник Барсы Хави получил красную карточку за разговоры с арбитром.

Барселона не сумела распечатать ворота Хетафе, и игра завершилась вничью (0:0). В конце игры возник скандал. Судья не решился назначить пенальти в ворота хозяев поля после просмотра VAR в компенсированное время.

Ла Лига. 1-й тур, 13 августа

Хетафе – Барселона – 0:0