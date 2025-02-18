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  4. Анчелотти высказался о судействе в Ла Лиге и Лиге чемпионов
Испания
18 февраля 2025, 19:20 |
340
1

Анчелотти высказался о судействе в Ла Лиге и Лиге чемпионов

Тренеру нравится то, как судят в ЛЧ

18 февраля 2025, 19:20 |
340
1
Анчелотти высказался о судействе в Ла Лиге и Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник Реала Карло Анчелотти после скандала с удалением Джуда Беллингема в матче Ла Лиги сказал, что в Лиге чемпионов арбитры работают лучше, чем в чемпионате Испании.

«Я уже сказал про судейство все, что хотел сказать. Ошибки арбитров навредили нам в последних матчах. Судейство в еврокубках лучше? Да, и статистка говорит сама за себя».

«В Лиге чемпионов работают только лучшие рефери из каждой страны, у них высокое качество работы», – сказал Анчелотти.

В среду Реал на своем поле примет Манчестер Сити в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Лига чемпионов Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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valerafan1
Реал чемпіон світу по ниттю про суддівство. 
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