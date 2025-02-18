Анчелотти высказался о судействе в Ла Лиге и Лиге чемпионов

Наставник Реала Карло Анчелотти после скандала с удалением Джуда Беллингема в матче Ла Лиги сказал, что в Лиге чемпионов арбитры работают лучше, чем в чемпионате Испании.

«Я уже сказал про судейство все, что хотел сказать. Ошибки арбитров навредили нам в последних матчах. Судейство в еврокубках лучше? Да, и статистка говорит сама за себя».

«В Лиге чемпионов работают только лучшие рефери из каждой страны, у них высокое качество работы», – сказал Анчелотти.

В среду Реал на своем поле примет Манчестер Сити в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.