Анчелотти высказался о судействе в Ла Лиге и Лиге чемпионов
Тренеру нравится то, как судят в ЛЧ
Наставник Реала Карло Анчелотти после скандала с удалением Джуда Беллингема в матче Ла Лиги сказал, что в Лиге чемпионов арбитры работают лучше, чем в чемпионате Испании.
«Я уже сказал про судейство все, что хотел сказать. Ошибки арбитров навредили нам в последних матчах. Судейство в еврокубках лучше? Да, и статистка говорит сама за себя».
«В Лиге чемпионов работают только лучшие рефери из каждой страны, у них высокое качество работы», – сказал Анчелотти.
В среду Реал на своем поле примет Манчестер Сити в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.
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