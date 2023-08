ОФИЦИАЛЬНО. Росс Баркли перешел в Лутон Таун на правах свободного агента

Английский полузащитник Росс Баркли перешел в клуб «Лутон Таун» на правах свободного агента.

29-летний хавбек подписал контракт с английской командой после ухода свободным агентом из французской «Ниццы».

До этого Росс играл за «орлов» (28 матчей, 4 гола в прошлом сезоне).

We are delighted to announce the signing of @RBarkley8! ✍️#COYH