Англия10 августа 2023, 23:37 | Обновлено 10 августа 2023, 23:58
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ОФИЦИАЛЬНО. Росс Баркли перешел в Лутон Таун на правах свободного агента
Английский полузащитник стал игроком английского клуба
10 августа 2023, 23:37 | Обновлено 10 августа 2023, 23:58
139
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Английский полузащитник Росс Баркли перешел в клуб «Лутон Таун» на правах свободного агента.
29-летний хавбек подписал контракт с английской командой после ухода свободным агентом из французской «Ниццы».
До этого Росс играл за «орлов» (28 матчей, 4 гола в прошлом сезоне).
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We are delighted to announce the signing of @RBarkley8! ✍️#COYH— Luton Town FC (@LutonTown) August 9, 2023
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