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Англия
10 августа 2023, 23:37 | Обновлено 10 августа 2023, 23:58
139
0

ОФИЦИАЛЬНО. Росс Баркли перешел в Лутон Таун на правах свободного агента

Английский полузащитник стал игроком английского клуба

10 августа 2023, 23:37 | Обновлено 10 августа 2023, 23:58
139
0
ОФИЦИАЛЬНО. Росс Баркли перешел в Лутон Таун на правах свободного агента
Twitter. Росс Баркли

Английский полузащитник Росс Баркли перешел в клуб «Лутон Таун» на правах свободного агента.

29-летний хавбек подписал контракт с английской командой после ухода свободным агентом из французской «Ниццы».

До этого Росс играл за «орлов» (28 матчей, 4 гола в прошлом сезоне).

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Росс Баркли Лутон Таун Ницца трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник Sport.ua
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