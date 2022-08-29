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Англия
29 августа 2022, 18:07 | Обновлено 29 августа 2022, 18:42
616
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси расторг контракт с хавбеком

Росс Баркли покидает клуб

29 августа 2022, 18:07 | Обновлено 29 августа 2022, 18:42
616
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси расторг контракт с хавбеком
ФК Челси. Росс Баркли

«Челси» официально сообщил о прекращении сотрудничества с Россом Баркли. Контракт с 28-летним хавбеком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Баркли выступал за «Челси» с января 2018 года. Сезон 2020/2021 провел в аренде в «Астон Вилле». В прошлом сезоне на счету Баркли 1 гол в 14 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Завтра, 30 августа «Челси» в пятом туре АПЛ сыграет с «Саутгемптоном».

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Источник ФК Челси
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