ОФИЦИАЛЬНО. Челси расторг контракт с хавбеком

«Челси» официально сообщил о прекращении сотрудничества с Россом Баркли. Контракт с 28-летним хавбеком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Баркли выступал за «Челси» с января 2018 года. Сезон 2020/2021 провел в аренде в «Астон Вилле». В прошлом сезоне на счету Баркли 1 гол в 14 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Завтра, 30 августа «Челси» в пятом туре АПЛ сыграет с «Саутгемптоном».