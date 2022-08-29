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Саутгемптон
30.08.2022 21:45 - : -
Челси
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Англия
29 августа 2022, 17:00 | Обновлено 29 августа 2022, 17:05
58
0

Саутгемптон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Букмекеры считают «святых» аутсайдерами

29 августа 2022, 17:00 | Обновлено 29 августа 2022, 17:05
58
0
Саутгемптон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 30 августа, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» на домашнем стадионе «Сент-Мэрис» примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Саутгемптон

 

Команда австрийского специалиста Ральфа Хазенхюттля прошлый сезон завершила ближе к зоне вылета, чем к еврокубковым позициям. 15 итоговое место в турнирной таблице и 40 очков – неплохой результат, однако болельщикам клуба, конечно же, хотелось бы большего. «Святые» последний раз выступали на международной арене в сезоне 2016/17, когда играли в групповом раунде Лиги Европы.

При нынешней конкуренции бороться за место в топ-7 в АПЛ «Саутгемптону» будет очень непросто, но это вовсе не значит, что нет смысла ставить перед собой такую цель. После четырех туров подопечные Хазенхюттля имеют в активе скромные четыре очка, которые были набраны благодаря победе и ничьей, а в пассиве у них сразу два поражения.

Челси

 

«Пенсионеры» переживают перестройку, что связано со сменой владельца клуба. В мае российский олигарх Роман Абрамович, который владел «Челси» с 2003 года, продал его консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила порядка 5 миллиардов долларов.

Прошлый сезон команда Томаса Тухеля завершила на третьей строчке в АПЛ, которая позволила получить бронзовые медали в качестве бонуса к путевке в Лигу чемпионов. Был близок «Челси» к триумфу в Кубке Англии, однако в серии послематчевых пенальти уступил «Ливерпулю». В новом сезоне лондонский клуб набрал 7 очков в четырех турах.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.62 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Саутгемптон»: Базуну – Котчап, Беднарек, Салису, Дженепо, Уолкер-Питерс, Лавиа, Ромеу, Уорд-Прауз, Армстронг, Арибо.

«Челси»: Менди – Аспиликуэта, Кукурелья, Силва, Джеймс, Чиллуэлл, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Маунт, Стерлинг, Хаверц.

30 августа, вторник

«Саутгемптон» – «Челси»
Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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