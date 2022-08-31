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Чемпионат Англии
Саутгемптон
30.08.2022, FT 2 : 1
Челси
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Англия
31 августа 2022, 03:45 | Обновлено 31 августа 2022, 03:58
23
0

Саутгемптон – Челси – 2:1. Гол Стерлинга не спас. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Английской Премьер-лиги

31 августа 2022, 03:45 | Обновлено 31 августа 2022, 03:58
23
0
Саутгемптон – Челси – 2:1. Гол Стерлинга не спас. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

30 августа состоялись матчи 5-го тура Английской Премьер-лиги.

«Челси» потерпел в гостях сенсационное поражение от «Святых» (1:2).

АПЛ. 5-й тур. 30 августа

Саутгемптон – Челси – 2:1

Голы: Лавиа, 28, Армстронг, 45+1 – Стерлинг, 23.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Армстронг (Саутгемптон).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Ромео Лавиа (Саутгемптон).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
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Источник Sport.ua
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