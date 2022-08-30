АПЛ. Эвертон разошелся миром с Лидсом, Челси потерпел поражение от Святых
30 августа состоялись 4 матча 5-го тура Английской Премьер-лиги
30 августа состоялись 4 матча 5-го тура Английской Премьер-лиги.
Эвертон разошелся миром с Лидсом (1:1), Челси потерпел поражение от Святых (1:2).
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко провел на поле весь матч.
АПЛ. 5-й тур. 30 августа
Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:1
Голы: Заа, 59 – Висса, 88.
Фулхэм – Брайтон – 2:1
Голы: Митрович, 48, Данк, 55 (автогол) – Макаллистер, 60 (пен.)
Саутгемптон – Челси – 2:1
Голы: Лавиа, 28, Армстронг, 45+1 – Стерлинг, 23.
Лидс – Эвертон – 1:1
Голы: Синистерра, 55 – Гордон, 17.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Браво, федерация!
Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья