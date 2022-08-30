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30 августа 2022, 23:59 | Обновлено 31 августа 2022, 00:32
213
0

АПЛ. Эвертон разошелся миром с Лидсом, Челси потерпел поражение от Святых

30 августа состоялись 4 матча 5-го тура Английской Премьер-лиги

30 августа 2022, 23:59 | Обновлено 31 августа 2022, 00:32
213
0
АПЛ. Эвертон разошелся миром с Лидсом, Челси потерпел поражение от Святых
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

30 августа состоялись 4 матча 5-го тура Английской Премьер-лиги.

Эвертон разошелся миром с Лидсом (1:1), Челси потерпел поражение от Святых (1:2).

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко провел на поле весь матч.

АПЛ. 5-й тур. 30 августа

Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:1

Голы: Заа, 59 – Висса, 88.

Фулхэм – Брайтон – 2:1

Голы: Митрович, 48, Данк, 55 (автогол) – Макаллистер, 60 (пен.)

Саутгемптон – Челси – 2:1

Голы: Лавиа, 28, Армстронг, 45+1 – Стерлинг, 23.

Лидс – Эвертон – 1:1

Голы: Синистерра, 55 – Гордон, 17.

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Миколенко выйдет в основе на матч Эвертона против Лидса
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Источник Sport.ua
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