Барселона подписала одного из самых перспективных вингеров мира
Немецкий левый полузащитник Ноа Дарвич подписал контракт с «Барселоной»
Игрок 2006-го года рождения Ноа Дарвич перейдет из «Фрайбурга» в «Барселону». Журналист Фабрицио Романо сообщил, что футболист уже подписал контракт с каталонским клубом. Официальное объявление совсем скоро.
«Фрайбург» получит за своего воспитанника гарантированные 3 миллиона евро. Также в сделке предусмотрены бонусы в размере до 5 миллионов евро.
Интересно, что 16-летний Ноа еще не успел дебютировать за основную команду. В прошлом сезоне он провел 8 матчей в чемпионате Германии U-17, в которых отличился 5 голами и 3 ассистами.
German talent Noah Darvich formally signs his contract as new Barcelona player today 🔵🔴⭐️ #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023
Done deal revealed last week for €3m fee plus add-ons up to €5m package to Freiburg. https://t.co/wKVOFFS4dj
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