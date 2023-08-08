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  4. Барселона подписала одного из самых перспективных вингеров мира
Испания
08 августа 2023, 14:39 | Обновлено 08 августа 2023, 15:10
1339
0

Барселона подписала одного из самых перспективных вингеров мира

Немецкий левый полузащитник Ноа Дарвич подписал контракт с «Барселоной» 

08 августа 2023, 14:39 | Обновлено 08 августа 2023, 15:10
1339
0
Барселона подписала одного из самых перспективных вингеров мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноа Дарвич

Игрок 2006-го года рождения Ноа Дарвич перейдет из «Фрайбурга» в «Барселону». Журналист Фабрицио Романо сообщил, что футболист уже подписал контракт с каталонским клубом. Официальное объявление совсем скоро.

«Фрайбург» получит за своего воспитанника гарантированные 3 миллиона евро. Также в сделке предусмотрены бонусы в размере до 5 миллионов евро.

Интересно, что 16-летний Ноа еще не успел дебютировать за основную команду. В прошлом сезоне он провел 8 матчей в чемпионате Германии U-17, в которых отличился 5 голами и 3 ассистами.

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трансферы Ноа Дарвич Барселона Фрайбург трансферы Ла Лиги
Источник Фабрицио Романо
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