Барселона подписала одного из самых перспективных вингеров мира

Игрок 2006-го года рождения Ноа Дарвич перейдет из «Фрайбурга» в «Барселону». Журналист Фабрицио Романо сообщил, что футболист уже подписал контракт с каталонским клубом. Официальное объявление совсем скоро.

«Фрайбург» получит за своего воспитанника гарантированные 3 миллиона евро. Также в сделке предусмотрены бонусы в размере до 5 миллионов евро.

Интересно, что 16-летний Ноа еще не успел дебютировать за основную команду. В прошлом сезоне он провел 8 матчей в чемпионате Германии U-17, в которых отличился 5 голами и 3 ассистами.

