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Чемпионат Германии
Хайденхайм
15.12.2024 16:30 – FT 1 : 3
Штутгарт
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Германия
16 декабря 2024, 11:07 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:10
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0

Боруссия Дортмунд не переиграла Хоффенхайм. Лейпциг сильнее за Айнтрахт

Были сыграны заключительные матчи 14-го тура Бундеслиги

16 декабря 2024, 11:07 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:10
54
0
Боруссия Дортмунд не переиграла Хоффенхайм. Лейпциг сильнее за Айнтрахт
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 декабря, состоялись заключительные матчи 14-го туру чемпионата Германии.

«Штутграт», будучи в гостях, в уверенном стиле одолел «Хайденхайм» – 1:3. Еще в первом тайме команды обменялись забитыми мячами, однако гости сумели вырваться вперед до перерыва. На 85-й минуте швабы поставили точку в поединке, оформив третий гол.

В матче между «Боруссией» Дортмунд и «Хоффенхаймом» не было определено победителя – 1:1. «Боруссия» лидировала на протяжении матча, однако «Хоффенхайм» под занавес игры сумел вырвать ничью.

«РБ Лейпциг» оказался сильнее за «Айнтрахт». Финальный счет встречи 2:1. За первые 45 минут и первая, и вторая команда реализовали по одному моменту. Решающим стал эпизод на 51-й минуте, когда Опенда прошил ворота соперника. Этот гол принес победу быкам.

Бундеслига. 14-й тур. 13-15 декабря

«Хайденхайм» – «Штутгарт» – 1:3

Голы: Ваннер, 41 – Миттельштадт, 20, Мийо, 45+2, Вольтемаде, 85

«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм» – 1:1

Голы: Рейна, 46 – Ларсен, 90+1

«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт» – 2:1

Голы: Шешко, 19, Опенда, 51 – Браун, 40

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 14 10 3 1 42 - 12 33
2 Байер 14 8 5 1 32 - 20 29
3 Айнтрахт Ф 14 8 3 3 34 - 20 27
4 РБ Лейпциг 14 8 3 3 23 - 15 27
5 Фрайбург 14 7 3 4 20 - 19 24
6 Штутгарт 14 6 5 3 29 - 24 23
7 Майнц 14 6 4 4 25 - 19 22
8 Боруссия Д 14 6 4 4 25 - 21 22
9 Вердер 14 6 4 4 22 - 24 22
10 Вольфсбург 14 6 3 5 31 - 25 21
11 Боруссия М 14 6 3 5 23 - 19 21
12 Унион Берлин 14 4 5 5 13 - 15 17
13 Аугсбург 14 4 4 6 16 - 27 16
14 Хоффенхайм 14 3 5 6 19 - 26 14
15 Санкт-Паули 14 3 2 9 11 - 19 11
16 Хайденхайм 14 3 1 10 18 - 31 10
17 Хольштайн Киль 14 1 2 11 14 - 37 5
18 Бохум 14 0 3 11 11 - 35 3
Полная таблица

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Ник Вольтемаде (Штутгарт).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Мийо (Штутгарт).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Пауль Ваннер (Хайденхайм).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Миттельштадт (Штутгарт).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Хайденхайм Штутгарт Боруссия Дортмунд Хоффенхайм РБ Лейпциг Айнтрахт
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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