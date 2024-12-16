Боруссия Дортмунд не переиграла Хоффенхайм. Лейпциг сильнее за Айнтрахт

В воскресенье, 15 декабря, состоялись заключительные матчи 14-го туру чемпионата Германии.

«Штутграт», будучи в гостях, в уверенном стиле одолел «Хайденхайм» – 1:3. Еще в первом тайме команды обменялись забитыми мячами, однако гости сумели вырваться вперед до перерыва. На 85-й минуте швабы поставили точку в поединке, оформив третий гол.

В матче между «Боруссией» Дортмунд и «Хоффенхаймом» не было определено победителя – 1:1. «Боруссия» лидировала на протяжении матча, однако «Хоффенхайм» под занавес игры сумел вырвать ничью.

«РБ Лейпциг» оказался сильнее за «Айнтрахт». Финальный счет встречи 2:1. За первые 45 минут и первая, и вторая команда реализовали по одному моменту. Решающим стал эпизод на 51-й минуте, когда Опенда прошил ворота соперника. Этот гол принес победу быкам.

Бундеслига. 14-й тур. 13-15 декабря

«Хайденхайм» – «Штутгарт» – 1:3

Голы: Ваннер, 41 – Миттельштадт, 20, Мийо, 45+2, Вольтемаде, 85

«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм» – 1:1

Голы: Рейна, 46 – Ларсен, 90+1

«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт» – 2:1

Голы: Шешко, 19, Опенда, 51 – Браун, 40

Турнирная таблица: