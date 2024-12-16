Боруссия Дортмунд не переиграла Хоффенхайм. Лейпциг сильнее за Айнтрахт
Были сыграны заключительные матчи 14-го тура Бундеслиги
В воскресенье, 15 декабря, состоялись заключительные матчи 14-го туру чемпионата Германии.
«Штутграт», будучи в гостях, в уверенном стиле одолел «Хайденхайм» – 1:3. Еще в первом тайме команды обменялись забитыми мячами, однако гости сумели вырваться вперед до перерыва. На 85-й минуте швабы поставили точку в поединке, оформив третий гол.
В матче между «Боруссией» Дортмунд и «Хоффенхаймом» не было определено победителя – 1:1. «Боруссия» лидировала на протяжении матча, однако «Хоффенхайм» под занавес игры сумел вырвать ничью.
«РБ Лейпциг» оказался сильнее за «Айнтрахт». Финальный счет встречи 2:1. За первые 45 минут и первая, и вторая команда реализовали по одному моменту. Решающим стал эпизод на 51-й минуте, когда Опенда прошил ворота соперника. Этот гол принес победу быкам.
Бундеслига. 14-й тур. 13-15 декабря
«Хайденхайм» – «Штутгарт» – 1:3
Голы: Ваннер, 41 – Миттельштадт, 20, Мийо, 45+2, Вольтемаде, 85
«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм» – 1:1
Голы: Рейна, 46 – Ларсен, 90+1
«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт» – 2:1
Голы: Шешко, 19, Опенда, 51 – Браун, 40
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|14
|10
|3
|1
|42 - 12
|33
|2
|Байер
|14
|8
|5
|1
|32 - 20
|29
|3
|Айнтрахт Ф
|14
|8
|3
|3
|34 - 20
|27
|4
|РБ Лейпциг
|14
|8
|3
|3
|23 - 15
|27
|5
|Фрайбург
|14
|7
|3
|4
|20 - 19
|24
|6
|Штутгарт
|14
|6
|5
|3
|29 - 24
|23
|7
|Майнц
|14
|6
|4
|4
|25 - 19
|22
|8
|Боруссия Д
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|9
|Вердер
|14
|6
|4
|4
|22 - 24
|22
|10
|Вольфсбург
|14
|6
|3
|5
|31 - 25
|21
|11
|Боруссия М
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|21
|12
|Унион Берлин
|14
|4
|5
|5
|13 - 15
|17
|13
|Аугсбург
|14
|4
|4
|6
|16 - 27
|16
|14
|Хоффенхайм
|14
|3
|5
|6
|19 - 26
|14
|15
|Санкт-Паули
|14
|3
|2
|9
|11 - 19
|11
|16
|Хайденхайм
|14
|3
|1
|10
|18 - 31
|10
|17
|Хольштайн Киль
|14
|1
|2
|11
|14 - 37
|5
|18
|Бохум
|14
|0
|3
|11
|11 - 35
|3
События матча
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