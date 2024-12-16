«Называл тезкой». Экс-игрок сборной сказал все, что думает о Суркисах
Григорий Ярмаш был в теплых отношениях с функционерами «Динамо»
Бывший защитник национальной сборной Украины Григорий Ярмаш, в свое время игравший за дубль киевского «Динамо», рассказал интересную историю, связанную с братьями Суркисами.
«Григорий Михайлович и Игорь Михайлович приходили на игры академии. Уже потом, когда я выступал за «Динамо-2», Игорь Михайлович на домашних матчах всегда присутствовал на трибунах. Григорий Михайлович также по возможности посещал игры.
Помню, когда Григорий Михайлович заходил в раздевалку, постоянно называл меня «тезкой». Говорил: «Привет, тезка! Как дела?». Я: «Добрый день, Григорий Михайлович, все хорошо».
В структуре киевского клуба Ярмаш находился с 2002 по 2005 год, выступая за вторую и третью команды Динамо. За национальную сборную Украины защитник провел восемь матчей в период с 2008 по 2009 год.
Ранее сообщалось, что форвард «Динамо» установил исторический рекорд молодежного чемпионата Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Житомирская команда в компенсированное время вырвала победу
Ровенчане еще не обыгрывали киевлян