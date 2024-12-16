«Называл тезкой». Экс-игрок сборной сказал все, что думает о Суркисах

Бывший защитник национальной сборной Украины Григорий Ярмаш, в свое время игравший за дубль киевского «Динамо», рассказал интересную историю, связанную с братьями Суркисами.

«Григорий Михайлович и Игорь Михайлович приходили на игры академии. Уже потом, когда я выступал за «Динамо-2», Игорь Михайлович на домашних матчах всегда присутствовал на трибунах. Григорий Михайлович также по возможности посещал игры.

Помню, когда Григорий Михайлович заходил в раздевалку, постоянно называл меня «тезкой». Говорил: «Привет, тезка! Как дела?». Я: «Добрый день, Григорий Михайлович, все хорошо».

В структуре киевского клуба Ярмаш находился с 2002 по 2005 год, выступая за вторую и третью команды Динамо. За национальную сборную Украины защитник провел восемь матчей в период с 2008 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что форвард «Динамо» установил исторический рекорд молодежного чемпионата Украины.