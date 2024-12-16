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  4. «Называл тезкой». Экс-игрок сборной сказал все, что думает о Суркисах
Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 09:17 | Обновлено 16 декабря 2024, 09:20
1907
2

«Называл тезкой». Экс-игрок сборной сказал все, что думает о Суркисах

Григорий Ярмаш был в теплых отношениях с функционерами «Динамо»

16 декабря 2024, 09:17 | Обновлено 16 декабря 2024, 09:20
1907
2
«Называл тезкой». Экс-игрок сборной сказал все, что думает о Суркисах
ФК Динамо Киев. Братья Суркисы

Бывший защитник национальной сборной Украины Григорий Ярмаш, в свое время игравший за дубль киевского «Динамо», рассказал интересную историю, связанную с братьями Суркисами.

«Григорий Михайлович и Игорь Михайлович приходили на игры академии. Уже потом, когда я выступал за «Динамо-2», Игорь Михайлович на домашних матчах всегда присутствовал на трибунах. Григорий Михайлович также по возможности посещал игры.

Помню, когда Григорий Михайлович заходил в раздевалку, постоянно называл меня «тезкой». Говорил: «Привет, тезка! Как дела?». Я: «Добрый день, Григорий Михайлович, все хорошо».

В структуре киевского клуба Ярмаш находился с 2002 по 2005 год, выступая за вторую и третью команды Динамо. За национальную сборную Украины защитник провел восемь матчей в период с 2008 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что форвард «Динамо» установил исторический рекорд молодежного чемпионата Украины.

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Григорий Ярмаш Григорий Суркис Игорь Суркис Динамо Киев сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Andrey111
На хрена таке писати, воно нам треба? 
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COBA
Це не думка. це відсмок)
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