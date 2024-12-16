Англия16 декабря 2024, 11:09 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:10
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ВИДЕО. Комментарии Гвардиолы и Аморима после дерби Манчестера
Коучи манчестерских грандов провели пресс-конференции в разных настроениях
16 декабря 2024, 11:09 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:10
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Португальский коуч «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим и испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дали комментарии после матча 16-го тура АПЛ, в котором «манкунианцы» одолели «горожан» с счетом 1:2. Вот основные тезисы:
Рубен Аморим:
- «Мы отлично контролировали «Манчестер Сити», не позволяли создавать много, хотя сами тоже много не создавали, но это была равная игра»;
- «Мы так же контролировали игру в матче с «Арсеналом», но не были уверенны в себе, а я думаю, что это ключевой фактор»;
- «Тут (прим. – в Англии) вам не дают отдохнуть, на следующей неделе нас ждет три матча и все может изменить»;
- «Сегодня хороший день, давайте им насладимся».
Жузеп Гвардиола:
- «Я босс, я тренер, я должен найти решение, но я его не нахожу»;
- «Это очень большой клуб, а когда ты в большом клубе проигрываешь 8 матчей из 10, то значит что-то идет не так. Травмы игроков и тяжелый график не являются причиной этого»;
- «Сейчас я не справляюсь со своей работой»;
- «Я нахожусь на этом месте (прим. – тренера) за былые заслуги».
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