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Англия
16 декабря 2024, 11:09 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:10
359
0

ВИДЕО. Комментарии Гвардиолы и Аморима после дерби Манчестера

Коучи манчестерских грандов провели пресс-конференции в разных настроениях

16 декабря 2024, 11:09 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:10
359
0
ВИДЕО. Комментарии Гвардиолы и Аморима после дерби Манчестера
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Рубен Аморим

Португальский коуч «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим и испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дали комментарии после матча 16-го тура АПЛ, в котором «манкунианцы» одолели «горожан» с счетом 1:2. Вот основные тезисы:

Рубен Аморим:

  • «Мы отлично контролировали «Манчестер Сити», не позволяли создавать много, хотя сами тоже много не создавали, но это была равная игра»;
  • «Мы так же контролировали игру в матче с «Арсеналом», но не были уверенны в себе, а я думаю, что это ключевой фактор»;
  • «Тут (прим. – в Англии) вам не дают отдохнуть, на следующей неделе нас ждет три матча и все может изменить»;
  • «Сегодня хороший день, давайте им насладимся».

Жузеп Гвардиола:

  • «Я босс, я тренер, я должен найти решение, но я его не нахожу»;
  • «Это очень большой клуб, а когда ты в большом клубе проигрываешь 8 матчей из 10, то значит что-то идет не так. Травмы игроков и тяжелый график не являются причиной этого»;
  • «Сейчас я не справляюсь со своей работой»;
  • «Я нахожусь на этом месте (прим. – тренера) за былые заслуги».

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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