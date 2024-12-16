Лилль и Team Vitality продолжили сотрудничество для покорения eLigue 1

Французские клубы Лилль и Team Vitality, одна из ведущих киберспортивных организаций Европы, с радостью объявили о продолжении партнёрства на новый сезон. В третий раз объединив усилия, команды готовятся к ярким выступлениям в популярном футбольном симуляторе EA FC25.

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Оба клуба продолжают совместные выступления в eLigue 1 McDonald’s, формируя ультраконкурентоспособную команду. Игроки будут тренироваться в топовых условиях: между домашними сессиями и тренировочными буткемпами на арене V.Performance Team Vitality, расположенной на Стад де Франс, они также получат доступ к тренировочному центру LOSC Domaine de Luchin и смогут посещать матчи основной команды Лилля, выступающей в Лиге чемпионов УЕФА.

Главная цель на новый сезон – победа в eLigue 1 и выход на международную арену, включая Esports World Cup.

В команду LOSC x Team Vitality вошли молодые французские таланты:

Ильян Буши (19 лет) – взрывная звезда, который уже второй год подряд выступает за Team Vitality. В 2024 году он был назван «Новичком года» на церемонии eLigue 1 Awards.

Брис Массон (20 лет) – опытный стратег, который в прошлом сезоне перешёл в Team Vitality из Clermont Foot. Он выиграл eCoupe de France и вышел в полуфинал eLigue 1 Uber Eats 2024.

Тренером остаётся Йоанн «ManiiKa» Симон – бывший игрок и опытный наставник, который уже второй год работает с этой командой. Его опыт станет ключом к успеху как на национальном, так и на международном уровне.

Николя Морер, сооснователь и CEO Team Vitality, отметил:

«Это большая честь – продолжить партнёрство с LOSC на третий сезон. Мы уверены, что вместе откроем новые возможности на национальной и международной аренах».

Оливье Летанг, президент Лилля, добавил:

«Наше ДНК – это стремление побеждать на любом поле, и я желаю успеха команде LOSC eSports в защите цветов Лилля в этом сезоне».