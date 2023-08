ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 4) прокомментировала предстоящий поединок 1/4 финала хардового турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США) против Элины Свитолиной (WTA 27):

«То, что она сделала, вернувшись после родов, и все, через что проходит ее страна – действительно невероятно. Я чувствую, что она вернулась с новым взглядом. Это будет тяжело. Мы одеты в одинаковый наряд (у теннисисток контракт с Adidas – ред.)», – сказала Пегула.

Матч между Элиной и Джессикой запланирован на сегодня, 4 августа. Свитолина и Пегула играли трижды, украинка выиграла один матч.

Jessica Pegula on facing Elina Svitolina:



“What she’s done coming back after giving birth & everything her country’s going through has been really amazing. I feel like she’s come back with a new perspective.. it’s gonna be tough.. We’re wearing the same outfit” 😂 pic.twitter.com/Lbw5SWR0aO