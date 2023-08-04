Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
WTA
04 августа 2023, 09:33 | Обновлено 04 августа 2023, 10:07
1550
1

ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно

Американка прокомментировала предстоящий поединок против Элины в Вашингтоне

04 августа 2023, 09:33 | Обновлено 04 августа 2023, 10:07
1550
1
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Элина Свитолина

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 4) прокомментировала предстоящий поединок 1/4 финала хардового турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США) против Элины Свитолиной (WTA 27):

«То, что она сделала, вернувшись после родов, и все, через что проходит ее страна – действительно невероятно. Я чувствую, что она вернулась с новым взглядом. Это будет тяжело. Мы одеты в одинаковый наряд (у теннисисток контракт с Adidas – ред.)», – сказала Пегула.

Матч между Элиной и Джессикой запланирован на сегодня, 4 августа. Свитолина и Пегула играли трижды, украинка выиграла один матч.

По теме:
Экс-коуч 15-й ракетки. Стало известно, кто стал новым тренером Марты Костюк
Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
ВИДЕО. Как Костюк шестую ракетку мира в Вашингтоне обыграла
Джессика Пегула Элина Свитолина WTA Вашингтон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энди МАРРЕЙ: «Поражен тем, как быстро Свитолина вернула высокий уровень»
Теннис | 03 августа 2023, 16:48 1
Энди МАРРЕЙ: «Поражен тем, как быстро Свитолина вернула высокий уровень»
Энди МАРРЕЙ: «Поражен тем, как быстро Свитолина вернула высокий уровень»

Британский теннисист уверен, что это будет хороший пример для других теннисисток

Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Футбол | 03 августа 2023, 23:23 14
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

Греческий «Арис» в ответном матче дома выиграл у команды «Арарат-Армения»

Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Футбол | 03.08.2023, 19:10
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Футбол | 03.08.2023, 21:58
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Фанаты Дилы: «Передаем привет украинским ультрас на передовой»
Футбол | 04.08.2023, 03:39
Фанаты Дилы: «Передаем привет украинским ультрас на передовой»
Фанаты Дилы: «Передаем привет украинским ультрас на передовой»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
Да, умничка. Так стремительно после рождения ребенка мало кто форму восстанавливал.
Ответить
+4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
03.08.2023, 06:39 5
Футбол
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
02.08.2023, 13:49 9
Бокс
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
03.08.2023, 10:48 4
Теннис
Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями
Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями
03.08.2023, 12:13 6
Футбол
РУИС – о бое с Уайлдером: «Не хочу, чтобы кто-то пытался меня обокрасть»
РУИС – о бое с Уайлдером: «Не хочу, чтобы кто-то пытался меня обокрасть»
02.08.2023, 12:32
Бокс
САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
02.08.2023, 21:59 5
Футбол
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
03.08.2023, 08:45
Футбол
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
03.08.2023, 23:59 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем