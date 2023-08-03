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WTA
03 августа 2023, 23:59 | Обновлено 04 августа 2023, 00:14
571
3

Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне

Элина сразится с американкой, которая обыгрывала ее в двух последних встречах

03 августа 2023, 23:59 | Обновлено 04 августа 2023, 00:14
571
3
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка Джессика Пегула (№4 WTA) в матче второго раунда турнира WTA 500 в Вашингтоне обыграла соотечественницу Пейтон Стернс, которая выступала в статусе лаки-лузера.

В 1/4 финала Пегула сразится против украинки Элины Свитолиной (№27 WTA), которая ранее выбила пятую сеяную.

Отметим, что Свитолина и Пегула играли трижды, украинка выиграла один матч.

Вашингтон. Второй круг
Джессика Пегула [1] – Пейтон Стернс [LL] – 6:3, 6:4

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Элина Свитолина WTA Вашингтон Джессика Пегула Пейтон Стернс
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
буде тяжко, але вона не виглядає непрохідною
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+3
Первый Среди Равных
не наступна а остання 
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-8
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