WTA03 августа 2023, 23:59 | Обновлено 04 августа 2023, 00:14
571
3
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
Элина сразится с американкой, которая обыгрывала ее в двух последних встречах
03 августа 2023, 23:59 | Обновлено 04 августа 2023, 00:14
571
3
Американская теннисистка Джессика Пегула (№4 WTA) в матче второго раунда турнира WTA 500 в Вашингтоне обыграла соотечественницу Пейтон Стернс, которая выступала в статусе лаки-лузера.
В 1/4 финала Пегула сразится против украинки Элины Свитолиной (№27 WTA), которая ранее выбила пятую сеяную.
Отметим, что Свитолина и Пегула играли трижды, украинка выиграла один матч.
Вашингтон. Второй круг
Джессика Пегула [1] – Пейтон Стернс [LL] – 6:3, 6:4
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Комментарии 3
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буде тяжко, але вона не виглядає непрохідною
не наступна а остання
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