Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне

Американская теннисистка Джессика Пегула (№4 WTA) в матче второго раунда турнира WTA 500 в Вашингтоне обыграла соотечественницу Пейтон Стернс, которая выступала в статусе лаки-лузера.

В 1/4 финала Пегула сразится против украинки Элины Свитолиной (№27 WTA), которая ранее выбила пятую сеяную.

Отметим, что Свитолина и Пегула играли трижды, украинка выиграла один матч.

Вашингтон. Второй круг

Джессика Пегула [1] – Пейтон Стернс [LL] – 6:3, 6:4