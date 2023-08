Источник: Хойлунд подписал контракт с Ман Юнайтед по схеме 5+1

Датский форвард Расмус Хойлунд перешел из итальянской «Аталанты» в английский «Манчестер Юнайтед».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, нападающий подписал контракт на 5 лет с опцией продления на год.

По неофициальной информации, трансфер 20-летнего игрока обошелся Красным дьяволам в 75 млн евро + 10 млн евро бонусами.

В прошлом сезоне Хойлунд провел за «Аталанту» 34 матча и забил 10 голов, если учитывать все турниры.

Rasmus Højlund has just signed his five year contract with option for further year as new Manchester United player.



Done, sealed. 🔴🇩🇰