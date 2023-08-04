Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Хойлунд подписал контракт с Ман Юнайтед по схеме 5+1
Англия
04 августа 2023, 00:59 | Обновлено 04 августа 2023, 01:38
160
0

Источник: Хойлунд подписал контракт с Ман Юнайтед по схеме 5+1

Датский форвард перешел из итальянской «Аталанты» в английскую команду

04 августа 2023, 00:59 | Обновлено 04 августа 2023, 01:38
160
0
Источник: Хойлунд подписал контракт с Ман Юнайтед по схеме 5+1
Twitter. Расмус Хойлунд

Датский форвард Расмус Хойлунд перешел из итальянской «Аталанты» в английский «Манчестер Юнайтед».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, нападающий подписал контракт на 5 лет с опцией продления на год.

По неофициальной информации, трансфер 20-летнего игрока обошелся Красным дьяволам в 75 млн евро + 10 млн евро бонусами.

В прошлом сезоне Хойлунд провел за «Аталанту» 34 матча и забил 10 голов, если учитывать все турниры.

По теме:
Медосмотр завтра. Гвардиол переходит в Манчестер Сити
Хавбек Барселоны перейдет в клуб из Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. Имереков перешел в греческий клуб
Манчестер Юнайтед трансферы Аталанта трансферы АПЛ трансферы Серии A Расмус Хойлунд Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Теннис | 03 августа 2023, 22:20 44
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне

Марта в двух быстрых сетах разобралась с Каролин Гарсией

Сегей ЧУЙЧЕНКО: «Дила наказала Ворсклу за пассивность»
Футбол | 04 августа 2023, 00:29 0
Сегей ЧУЙЧЕНКО: «Дила наказала Ворсклу за пассивность»
Сегей ЧУЙЧЕНКО: «Дила наказала Ворсклу за пассивность»

Полтавская команда проиграла в Грузии и попрощалась с еврокубками

Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Теннис | 03.08.2023, 08:18
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
Футбол | 03.08.2023, 12:59
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
Футбол | 03.08.2023, 05:55
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
02.08.2023, 23:59 12
Футбол
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
02.08.2023, 19:00 202
Футбол
РУИС – о бое с Уайлдером: «Не хочу, чтобы кто-то пытался меня обокрасть»
РУИС – о бое с Уайлдером: «Не хочу, чтобы кто-то пытался меня обокрасть»
02.08.2023, 12:32
Бокс
Афинская ничья Днепра-1, будущее Довбика и Лунина, аванс для Мудрика
Афинская ничья Днепра-1, будущее Довбика и Лунина, аванс для Мудрика
02.08.2023, 09:00 1
Другие виды
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
02.08.2023, 18:41 43
Футбол
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
02.08.2023, 17:20 12
Футбол
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
03.08.2023, 10:48 4
Теннис
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
02.08.2023, 14:31 25
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем