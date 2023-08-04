Источник: Хойлунд подписал контракт с Ман Юнайтед по схеме 5+1
Датский форвард перешел из итальянской «Аталанты» в английскую команду
Датский форвард Расмус Хойлунд перешел из итальянской «Аталанты» в английский «Манчестер Юнайтед».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, нападающий подписал контракт на 5 лет с опцией продления на год.
По неофициальной информации, трансфер 20-летнего игрока обошелся Красным дьяволам в 75 млн евро + 10 млн евро бонусами.
В прошлом сезоне Хойлунд провел за «Аталанту» 34 матча и забил 10 голов, если учитывать все турниры.
Rasmus Højlund has just signed his five year contract with option for further year as new Manchester United player.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023
Done, sealed. 🔴🇩🇰
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