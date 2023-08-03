Холанд на минималках. Почему МЮ решил купить Хойлунда, а не Кейна

Датского форварда Расмуса Хойлунда какое-то время в Европе усиленно сравнивают с норвежским голеадром Эрлингом Холандом. Дошло даже до того, что нападающего, за которого «Аталанта» летом минувшего года заплатила австрийскому «Штурму» чуть более 17 миллионов евро, журналисты напрямую спросили о том, считает ли он себя действительно похожим в игровом плане на коллегу из «Манчестер Сити».

«Он быстрый, и я тоже быстрый. Он левша, и я тоже левша. Он сильный, и я тоже сильный», – именно так Хойлунд сравнил себя с Холандом.

При этом, если кто-то уже после этих фраз счел Хойлунда высокомерным выскочкой, то поспешим разочаровать – следом за буквальным сравнением игровых характеристик, Расмус открыто признался – мол, ему еще предстоит выполнить огромный объем работы, прежде чем достичь таких же головокружительных высот в карьере, которые уже есть за плечами его 23-летнего норвежского коллеги по амплуа.

«Я уже многократно говорил, что не хотел бы сравнивать себя с ним, потому как Эрлинг Холанд – это футбольный монстр, он просто сумасшедший игрок. Я надеюсь, что смогу достичь его уровня, но мне нужно будет очень усердно тренироваться и быть еще более сосредоточенным на поле», – заявил Хойлунд.

Getty Images/Global Images Ukraine

Пока датский форвард, который по стилю игры действительно во многом похож на Холанда, не может сравниться с норвежцем в самом главном для любого форварда компоненте – результативности. Даже на юношеском уровне Эрлинг забивал до неприличия очень много, и здесь у Расмуса абсолютно иная история. За практически родной «Копенгаген» Хойлунд по юношам забивал чуть меньше одного мяча за матч, но переход во взрослый футбол дался форварду крайне непросто. В 32 матчах за датскую команду Расмус смог отличиться только 5 забитыми мячами, и неудивительно, что в начале 2022-го боссы «Копенгагена» согласились на предложение от «Штурма» продать нападающего за весьма скромные 1,8 миллиона евро.

Именно в австрийской команде Хойлунду удалось заявить о себе во весь голос, и привлечь внимание скаутов из топ-чемпионатов. Расмус за полгода отличился 12 голами в 21 поединке за «Штурм», что и побудило боссов «Аталанты» пойти на весьма солидную, как для этого клуба, инвестицию, чтобы заполучить перспективного нападающего, которого главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини не так давно назвал одним из лучших талантов Европы.

«Останется ли Хойлунд с нами в дальнейшем? Я этого не знаю. Честно говоря, я не уверен в этом, потому что рынок крайне непредсказуем. Могу сказать, что мне даже тяжело назвать потенциальную стоимость Расмуса, но допускаю, что он может стоить даже 100 миллионов евро», – сказал коуч «Аталанты».

Впервые серьезные сведения о том, что Хойлунд может покинуть «Аталанту» уже текущим летом появились в середине июня. Тогда СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» очень хочет видеть у себя Расмуса, которого клуб из Бергамо оценивал в 70 миллионов евро, без учета бонусных выплат. В стане «красных дьяволов» сперва сомневались, стоит ли идти навстречу требованиям «Аталанты», но в конечном итоге все-таки сдались.

Getty Images/Global Images Ukraine

Стоит отмечать, что похожая трансферная история была у МЮ нынешним летом вокруг сделки с Мейсоном Маунтом. В «Челси» изначально рассчитывали выручить за полузащитника не менее 70 миллионов евро, в то время как «красные дьяволы» начали торги всего-то с 40 миллионов. Но необходимость как можно быстрее подписать новичков, чтобы те успели впитать идеи Эрика тен Хага, а также сыграться с остальной командой в спаррингах на сборах, заставили «Манчестер Юнайтед» в большей степени пойти на условия лондонцев – в итоге «Челси» получил за Маунта около 64 миллионов евро.

С Хойлундом история очень похожая. Сперва «Манчестер Юнайтед» активно пытался уговорить «Аталанту» снизить запросную стоимость по датскому форварду, предлагая ненужных Эрику тен Хагу исполнителей. В частности, «в нагрузку» к определенной сумме компенсации «красные дьяволы» предлагали итальянцам подписать хавбеков Донни ван де Бека и Фреда, но в «Аталанте» твердо стояли на своем, требуя исключительно деньги.

В конечном итоге «Манчестер Юнайтед» банально пришлось выбирать. Клуб через посредников вел переговоры не только с «Аталантой» по Хойлунду, но еще и с «Тоттенхэмом» по Гарри Кейну и с «Наполи» по Виктору Осимхену. Англичанина «шпоры» наотрез отказались продавать в другой клуб из АПЛ, а вот за нигерийца свежеиспеченный чемпион Италии затребовал ни много ни мало, а 200 миллионов евро.

Неудивительно, что именно Хойлунд оказался для «Манчестер Юнайтед» лучшей (и более дешевой) альтернативой Осимхену и Кейну, хотя прямо сейчас очевидно одно – Расмус еще не готов к английской Премьер-лиге, хотя бы потому, что в минувшем сезоне итальянской Серии А отличился только 9 голами в 32 поединках, хотя тот же Осимхен наколотил в ворота соперников сразу 26 мячей в таком же, как и у датчанина, количестве матчей.

Getty Images/Global Images Ukraine

Что правда, на международном уровне, в рядах сборной Дании, Хойлунд выглядит пока просто неподражаемым. Он дебютировал за главную команду своей родины лишь в сентябре минувшего года, и с тех пор провел 6 матчей, в которых отличился 6 забитыми мячами. И это уже статистика на уровне с той, которой может похвастаться за сборную Норвегии Эрлинг Холанд (24 гола в 25 матчах), причем главный тренер датской национальной команды Каспер Юльманн, работавший на заре наставнической карьеры с юношами «Люнгбю» и прекрасно понимающий все этапы развития молодых футболистов, отмечает невероятный прогресс Расмуса.

«За 20 месяцев, прошедших с тех пор, как Хойлунд покинул «Копенгаген», он добился фантастического прогресса. Он трудолюбивый молодой человек, который много работает для команды, а также он отличный бомбардир», - охарактеризовал Расмуса Юльманн.

Но куда лучше способности и потенциал Хойлунда успел изучить Гасперини, который еще после победы над «Лацио» (2:0) в феврале нынешнего года, в которой Расмус отметился вторым голом своей команды, дал прямо понять, что рассматривает датчанина как футболиста такого же уровня, что и Холанд.

«У Хойлунда есть дух, энергия, интенсивность, но также и техническое качество, которое просто замечательное. У него еще так много возможностей для улучшения. Расмус обладает очень похожими характеристиками с Холандом, они схожи не только внешне. Он такой же быстрый: на 100 метров у Хойлунда уходит меньше 11 секунд, и это он даже не очень старается. Учитывая его рост, а также низкий центр тяжести, он может очень быстро передвигать ноги. Я убежден, что у него будет отличная карьера, он становится только сильнее с каждым днем», – заключил Гасперини.

Неудивительно, что все это в итоге и привело к переходу Хойлунда в «Манчестер Юнайтед». В свое время в этом клубе шаг вперед в карьере смогли сделать многие качественные нападающие – Энди Коул, Уле-Гуннар Сульшер, Руд ван Нистелрой, Уэйн Руни. Сейчас приходит время показать себя для Расмуса Хойлунда. Только вот его на «Олд Траффорд» вряд ли будут сравнивать с кем-то из перечисленных выше предшественников. Сейчас у МЮ иные приоритеты – нужно попытаться поскорее утихомирить «шумных соседей», а для этого было бы очень неплохо иметь форварда, способного с точки зрения результативности реально конкурировать с Эрлингом Холандом.