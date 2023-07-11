Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Наполи назвал единственный клуб, который может приобрести Осимхен
Италия
11 июля 2023, 16:34 |
1230
1

Президент Наполи назвал единственный клуб, который может приобрести Осимхен

По мнению Аурелио Де Лаурентиса, это «ПСЖ»

11 июля 2023, 16:34 |
1230
1
Президент Наполи назвал единственный клуб, который может приобрести Осимхен
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился своим мнением относительно того, кто может позволить себе купить лидера неаполитанцев Виктора Осимхена:

«Единственный клуб, который может позволить себе Виктора Осимхена, — это «ПСЖ». Если Насер Аль-Хелаифи захочет сделать предложение около 200 миллионов евро, то мы подождем и увидим, что произойдет. Я лично думаю, что Виктор останется здесь, в «Наполи».

Transfermarkt оценивает Осимхена в 120 миллионов евро.

По теме:
ПСЖ опасается реакции фанов против Мбаппе из-за контракта
Спортдир ПСЖ: «Мбаппе пришло время уйти»
ФОТО. Наполи презентовал два комплекта формы на сезон
Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен Наполи ПСЖ
Источник Sport Mediaset
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йовичевич подписал контракт с Аль-Раед по схеме 1+1
Футбол | 11 июля 2023, 10:55 1
Йовичевич подписал контракт с Аль-Раед по схеме 1+1
Йовичевич подписал контракт с Аль-Раед по схеме 1+1

Известны детали контракта экс-наставника «Шахтера» в Саудовской Аравии

Константин СИМЧУК: Могли выиграть ЧМ. Если бы вратари прыгнули выше головы
Хоккей | 11 июля 2023, 09:47 2
Константин СИМЧУК: Могли выиграть ЧМ. Если бы вратари прыгнули выше головы
Константин СИМЧУК: Могли выиграть ЧМ. Если бы вратари прыгнули выше головы

Тренер сборной и чемпионов Украины дал эксклюзивное интервью Sport.ua

ДЮБУА: «Все меня списывают, но я заметил страх в глазах Усика»
Бокс | 11.07.2023, 10:26
ДЮБУА: «Все меня списывают, но я заметил страх в глазах Усика»
ДЮБУА: «Все меня списывают, но я заметил страх в глазах Усика»
Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона
Футбол | 10.07.2023, 19:36
Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона
Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона
Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Футбол | 10.07.2023, 16:57
Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
samird
Ну пан Де Лаурентіс відомий в футбольних (і не тільки) колах фрік. Він постійно когось продає по 100-200 мільйонів. Але поки що нікого особливо не продав...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024
Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024
10.07.2023, 12:40 9
Футбол
ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной
ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной
09.07.2023, 23:16 10
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»
10.07.2023, 07:38 20
Футбол
Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне
Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне
09.07.2023, 22:59 4
Теннис
Свитолина стала соавторкой уникального достижения в женском теннисе
Свитолина стала соавторкой уникального достижения в женском теннисе
10.07.2023, 02:18 4
Теннис
Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами
Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами
10.07.2023, 15:40 19
Футбол
Свитолина впервые обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона
Свитолина впервые обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона
09.07.2023, 22:40 152
Теннис
Украина обыграла Молдову и завоевала путевку на ЧМ-2024 по пляжному футболу
Украина обыграла Молдову и завоевала путевку на ЧМ-2024 по пляжному футболу
09.07.2023, 19:07 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем