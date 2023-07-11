Италия11 июля 2023, 16:34 |
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Президент Наполи назвал единственный клуб, который может приобрести Осимхен
По мнению Аурелио Де Лаурентиса, это «ПСЖ»
11 июля 2023, 16:34 |
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился своим мнением относительно того, кто может позволить себе купить лидера неаполитанцев Виктора Осимхена:
«Единственный клуб, который может позволить себе Виктора Осимхена, — это «ПСЖ». Если Насер Аль-Хелаифи захочет сделать предложение около 200 миллионов евро, то мы подождем и увидим, что произойдет. Я лично думаю, что Виктор останется здесь, в «Наполи».
Transfermarkt оценивает Осимхена в 120 миллионов евро.
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