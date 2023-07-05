Виктор Осимхен – это будущее. Но где он будет играть?

Для презентации своего нового французского тренера «Наполи» выбрал дворец Бурбонов в Неаполе. Когда Руди Гарсия 15 июня проходил по залам музея Каподимонте – охотничьего домика, ставшего королевской резиденцией, а теперь художественной галереей, – у него была возможность остановиться перед «Бичеванием Христа» Караваджо. Наверно, это была идеальная подготовка ко встрече с прессой, которая еще не забыла Лучано Спаллетти, тренера, выигравшего Скудетто сезона 2022/2023. Тренера, который который убедил владельца «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса позволить ему уйти и дать провести следующий год, восстанавливая силы на своей ферме в Тоскане.

«Чего вы боитесь?», – спросили у Гарсии. Может быть, головокружения? «Каподимонте» переводится с итальянского буквально как «вершина горы», и баннер, развернутый снаружи ультрас, приветствовал 59-летнего красноречивого тренера «на вершине» итальянского футбола. «Давайте останемся на вершине», – призвали ультрас.

Гарсия не дрогнул. «Я ничего не боюсь, кроме проблем со здоровьем, которых мы все боимся», – ответил он. Желание Де Лаурентиса увидеть «Наполи» в финале Лиги чемпионов, похоже, его тоже не волновало. Кинопродюсер пребывал в заблуждении, что Гарсия уже выводил команду в финал. «Полуфинал с «Лионом» в 2020 году», – поправил его Гарсия. (Он также вывел «Марсель» в финал Лиги Европы 2017/2018).

Основная озабоченность болельщиков «Наполи», в значительной степени спроецированная на них соцсетями, заключается в том, сможет ли клуб противостоять экономическим силам АСЛ (английской Суперлиги, как некоторые прозвали Премьер-лигу) и сохранить состав прошлого сезона. Де Лаурентис не счел нужным успокаивать Гарсию по поводу будущего лучшего бомбардира Серии А 2022/2023 Виктора Осимхена. «Я не говорил этого (что Осимхен останется) Руди», – сказал Де Лаурентис. Он не думал, что ему придется это делать по простой причине: «Я говорю это уже давно».

В пиджаке цвета лесного ореха, с как обычно зачесанными назад седыми волосами, Де Лаурентиис напомнил журналистам о своей позиции сразу после завоевания «Наполи» первого Скудетто с 1990 года. Ведущий ток-шоу итальянского телеканала RAI Бруно Веспа спросил его, уйдет ли Осимхен этим летом, на что он категорично ответил: «Нет, никогда».



ФК Наполи

Однако в тот понедельник Де Лаурентис все же немного пошевелился в своем кресле. Его позиция по Осимхену не смягчилась.

«У нас есть принципиальное соглашение о продлении контракта на два года», – такова была одна из новостей, которую он озвучил. Другая новость противоречила его неоднократным заявлениям о том, что Осимхен будет возглавлять атаку «Наполи» в следующем сезоне. «Если поступит предложение, от которого мы не сможем отказаться, и это будет на благо «Наполи», тогда мы посмотрим», - сказал Де Лаурентис. «Мы оценим это предложение».

Главных толстосумов европейского футбола такими заявлениями лучше не провоцировать. Для Де Лаурентиса непристойное предложение, о котором идет речь, должно превысить рекордную продажу форварда «Интера» Ромелу Лукаку в «Челси» два года назад за 115 миллионов евро (98,4 млн фунтов стерлингов/125,4 млн долларов по сегодняшнему курсу). По слухам, начальная цифра почти в два раза превышает сумму в 75 млн евро, которую «Наполи» заплатил французскому «Лиллю» за Осимхена в июле 2020 года.

Если названная цена еще не стала достаточным сдерживающим фактором, то не стоит забывать о том, что Де Лаурентис также имеет репутацию человека, который жестко ведет переговоры.

Контракты, которые он заставляет подписывать игроков, тщательно продуманы, и из них трудно выйти. «Вы знаете, что мой дядя Дино (знаменитый кинопродюсер) конфисковал виллу некоего Федерико Феллини (режиссера, получившего множество «Оскаром»)...» – это анекдот, который Де Лаурентис любит рассказывать о том, что происходит, когда контракты не выполняются.

Сделки по имиджевым правам, которые он просит игроков подписать, дают Де Лаурентису контроль не только в Италии, но и, как недавно заявил защитник Фаузи Гулам, «во всей вселенной». Избавиться от них непросто.

В течение почти двух десятилетий пребывания Де Лаурентиса у руля «Наполи» его команда в основном безупречно управлялась и регулярно приносила прибыль. Этот прочный фундамент позволил Де Лаурентису удержать звезд команды даже в период пандемии, когда «Наполи» дважды не попал в Лигу чемпионов. В отличие от «Интера», например, они не нуждаются в деньгах. Уязвимыми являются игроки с клаусулами, такие как центральный защитник Ким Мин Чжэ, который в июле должен перейти в «Баварию». Осимхен не из их числа.



Getty Images/Global Images Ukraine

Естественно, «Бавария» проявляла интерес к Осимхену как к преемнику Роберта Левандовски, который год назад перешел в «Барселону», но, как объяснил главный исполнительный директор Оливер Кан перед своим увольнением в мае, предполагаемая цена выглядела неоправданной: «За такие деньги «Бавария» должна была бы спросить себя: «Дает ли игрок гарантии?» Это определенно был бы большой риск».

В конце концов, самый недооцененный аспект в любом подписании – это травматичность игрока.

Как уже понял «Ювентус» с возвращением Поля Погба, не имеет значения, насколько хорош полузащитник, чемпионат мира, на бумаге, если он не может выйти на поле. Осимхен был хрупким в течение трех лет в Италии, хотя он постепенно становился все более надежным.

В своем первом сезоне он вывихнул плечо и занял 17-е место в команде по количеству игровых минут во всех турнирах. Во втором сезоне он занял 10-е место по этому показателю и носил маску с тех пор, как получил перелом глазницы и скулы во время матча. В прошлом сезоне, первом для Осимхена с более чем 15 голами в лиге, он занял восьмое место по количеству минут, но пропустил почти половину матчей «Наполи» в Лиге чемпионов (4 из 10), включая первый матч четвертьфинала против «Милана». Вторая игра того матча, кстати, стала единственным случаем, когда Осимхен отыграл все 90 минут в Лиге чемпионов 2022/2023.

Один из вопросов, который напрашивается сам собой: «Сколько еще голов добавил бы нигериец к своему 31 голу во всех соревнованиях, если бы он был так же надежен в плане здоровья, как капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, который провел на 1000 минут больше, чем он?». С другой стороны, по крайней мере, по данным StatsBomb, Осимхен превзошел свой показатель xG в Серии А на приличную величину (17,59 против 24 голов без учета пенальти).



Getty Images/Global Images Ukraine

Сможет ли он повторить то, что сделал в прошлом сезоне под руководством другого тренера, а не Спаллетти, чей стиль игры помог Франческо Тотти, Эдину Джеко и Мауро Икарди завоевать при нем титул лучшего бомбардира Серии А? И как много в голевом подъеме Осимхена было связано с подписанием Хвичи Кварацхелии, MVP Серии А 2022/2023, который отвечал за развитие атак «Наполи» и лично сделал 6 ассистов на Осимхена.

Все это не умаляет способностей Осимхена и того потенциала, который он еще может раскрыть в 24-летнем возрасте. Он уже справился с давлением дорогого трансфера и обладает рядом замечательных качеств. Он самый быстрый центрфорвард в Серии А, а его рост (185 см) и телескопический прыжок означают, что для него не бывает нереальных мячей. Он может добраться до большинства передач, независимо от того, умело ли они направлены или грубо закинуты куда-то в его сторону.

Но все же стоит проявлять осторожность.

Тенденция подписаний ведущих форвардов из Серии А сейчас не лучшая.

Мы можем вернуться к периодам Чиро Иммобиле в дортмундской «Боруссии» и «Севилье», мыльной опере Икарди в «ПСЖ» (в какой-то степени его спас отличный сезон 2022/2023 в «Галатасарае»). Лукаку сошел с дистанции и только недавно вернулся на правильный путь (если простить ему промах в недавнем финале Лиги чемпионов).

Тем временем Душан Влахович пережил трудный первый полный сезон в «Ювентусе». Это был игрок, которого называли ответом Серии А на Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, о котором еще год назад говорили гораздо больше, чем об Осимхене.

Это напоминание о том, что здоровье, физическая форма и сумма трансфера являются ключевыми факторами.



Getty Images/Global Images Ukraine

Стоимость Влаховича сейчас колеблется около той суммы, которую «Ювентус» заплатил за него 18 месяцев назад (75 миллионов евро); это значительная сумма, особенно для игрока, у которого за последний год сильно воспалился пах. Но сербский футболист выглядит относительно дешево по сравнению с Осимхеном, который, не будем забывать, вероятно, будет играть на Кубке африканских наций (КАН) большую часть января, и, возможно, в феврале.

Осимхен пропустил предыдущий КАН в начале прошлого года из-за травмы, но если бы он поехал на него и вывел Нигерию в финал 11 февраля, любой клуб АПЛ, купивший его, был бы вынужден обойтись без своего потенциального звездного игрока в самый напряженный период сезона.

Самое время взять паузу для размышлений. Особенно в то время, когда клубы АПЛ, кажется, как никогда обеспокоены финансовым фейр-плей, что, учитывая статус самой богатой лиги в мире, только подчеркивает отсутствие устойчивости в этой безумной индустрии.

Наконец, но ни в коем случае не в последнюю очередь, во всем этом есть элемент альтернативной стоимости.



Getty Images/Global Images Ukraine

Допустим, Осимхен будет стоить 145 миллионов евро. Это 145 млн евро, которые вы не можете потратить на кого-то другого.

«Арсенал» намерен выделить часть своих летних расходов на полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. У клубов АПЛ, которым нужен нападающий, есть и другие потребности. В случае «Манчестер Юнайтед» и «Челси» это вратарь – позиция, которая раньше была недооценена, пока трансферы последних лет Алиссона и Кепы Аррисабалаги не установили новые ориентиры. «Реал» Мадрид должен сохранить часть своего бюджета на случай, если Мбаппе снова станет доступен.

Возможно, при таком последнем сценарии, как домино, Де Лаурентис может продать Осимхена в «ПСЖ», как он сделал это с Эдинсоном Кавани десять лет назад, не в последнюю очередь потому, что Луиш Кампуш, консультант парижан по трансферам, был именно тем человеком, который подписал Осимхена в «Лилль» из бельгийского «Шарлеруа» в 2019 году.

Вернется ли Осимхен в Лигу 1 этим или следующим летом, неясно, особенно если учесть, что его заявленные амбиции – рано или поздно перейти в АПЛ.

Но давайте не будем забегать слишком далеко вперед.

Если катарцы не приобретут «Манчестер Юнайтед», или если в европейский футбол не хлынет столько денег из Саудовской Про-лиги, что экономика изменится заново, то размеренность в трате денег, по крайней мере, на данный момент, приведут к тому, что Осимхен останется в Неаполе.

Джеймс Хорнкасл, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух