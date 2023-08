ОФИЦИАЛЬНО. Джанлуиджи Буффон завершил карьеру

Как и ожидалось, легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в возрасте 45 лет.

«Вот и все, народ! Вы дале мне все. Я дал вам все. Мы сделали это вместе», – написал Буффон.

Буффон является воспитанником «Пармы», за первую команду выступал в 1995 – 2001 и 2021 – 2023 годах. Также на протяжении 19 лет (2001 – 2019 и 2019 – 2021) защищал цвета «Ювентуса». Сезон 2018/2019 провел в «ПСЖ».

В период с 1997 по 2018 годы провел рекордные 176 матчей за сборную Италии, с которой стал чемпионом мира 2006 года, а также добрался до финала Евро-2012.

С «Ювентусом» Буффон 10 раз становился чемпионом Италии и трижды добирался до финала Лиги чемпионов. С «Пармой» выигрывал Кубок УЕФА-1999, с «ПСЖ» – чемпионат Франции-2019.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG