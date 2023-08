Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне

В ночь на 1 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) успешно начала выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В первом раунде украинка обыграла Викторию Азаренко (WTA 19), спортсменку без флага.

Матч длился 1 час 48 минут и завершился в двух сетах. Интересно, что в 22 геймах (если не считать тай-брейк) было сделано 17 брейков!

Эти теннисистки сыграли между собой 7-й матч, украинка выиграла второй поединок.

Во втором раунде Свитолина сыграет против бельгийки Элизе Мертенс (WTA 29) или Дарьи Касаткиной (WTA 11), без флага.

WTA 500. Вашингтон (США). Первый раунд

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (без флага) – 7:6 (7:2), 6:4

Статистика матча

Closing out the win with a winner 💥@ElinaSvitolina picks up the 7-6(2), 6-4 win over Azarenka.#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/YMfqNqEjN0