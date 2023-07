В четверг, 20 июля, состоялся матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций между «Гзирой» (Мальта) и «Глентораном» (Северная Ирландия).

Первый поединок в Мальте завершился со счетом 2:2. В ответной встрече в Белфасте команды не выявили сильнейшего в основное время (1:1). До 90+13-й минуты «Гзира» побеждала, однако Бобби Бернсу удалось перевести игру в экстраймы, где голов зрители не увидели, и игра перешла в серию пенальти.

12-й пенальти для «Гленторана» забил Джей Доннели. Игрок пробил в правый угол ворот, но голкипер Давид Кассар отбил удар. Вратарь побежал праздновать победу, однако мяч преступным образом закатился в ворота.

В итоге футболисты обеих команд реализовали по 13 пенальти. «Гзира» забила 14-й, а вот игрок «Гленторана» Леон Бойд не смог сравнять счет. Таким образом победу одержал клуб из Мальты.

В следующем раунде квалификации «Гзира» сыграет против «Ф91 Дюделанж» из Люксембурга.

ВИДЕО. 14:13! Триллер в Лиге конференций с треш-эпизодом в серии пенальти

