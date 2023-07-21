Лига конференций. Итоги 1-го раунда. Определены все пары квалификации Q2

Вечером 20 июля по всей Европе состоялись ответные поединки 1-го раунда отбора Лиги конференций 2023/24.

Подведены итоги 1-го раунда и определены все пары квалификации Q2.

Соперник полтавской «Ворсклы» во 2-м раунде отбора стал грузинский клуб «Дила», который по сумме двух матчей в 1-м раунде прошел словацкий ДАК 1904 (1:2, 2:0).

Матчи Q2 между «Ворсклой» и «Дилой» пройдут 27 июля (в польском городе Тыхы) и 3 августа (в Грузии).

Лига конференций 2023/24

1-й раунд квалификации. Ответные матчи, 20 июля

Пары 2-го раунда квалификации (Путь представителей лиг)

Пары 2-го раунда квалификации (Путь чемпионов)