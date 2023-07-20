Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Полтавской команде вскоре придется посетить Грузию, чтобы сыграть с «Дилой»
Определен соперник полтавской «Ворсклы» во 2-м раунде отбора Лиги конференций.
Им стал грузинский клуб Дила, который по сумме двух матчей в 1-м раунде прошел словацкий ДАК 1904.
Первая игра завершилась победой словаков (2:1), а во втором поединке грузинская команда сумела отыграть фору и сенсационно вырвать общую победу на 85-й минуте (2:0).
За «Дилу» весь матч насухо провел украинский голкипер Евгений Кучеренко, 72 минуты до замены отыграл украинский форвард Николай Ковталюк, автор гола в первой игре.
Матчи Q2 между «Ворсклой» и «Дилой» пройдут 27 июля (в польском городе Тыхы) и 3 августа (в Грузии).
Лига конференций 2023/24
1-й раунд квалификации. Ответные матчи, 20 июля
Дила Гори (Грузия) – ДАК 1904 Дунайска Стреда (Словакия) – 2:0 [первый матч – 1:2]
Голы: Гейл, 33, Алеф Сантос, 85.
Perfect pass for Thierry Gale ! 🇧🇧 1-0 Dila Gori ! 🇬🇪 #UECL pic.twitter.com/W1hPWbhspf— Le Football en VOD LXX (@VodLxx) July 20, 2023
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