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Лига конференций
20 июля 2023, 22:00 | Обновлено 20 июля 2023, 22:12
1677
0

Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций

Полтавской команде вскоре придется посетить Грузию, чтобы сыграть с «Дилой»

20 июля 2023, 22:00 | Обновлено 20 июля 2023, 22:12
1677
0
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Twitter

Определен соперник полтавской «Ворсклы» во 2-м раунде отбора Лиги конференций.

Им стал грузинский клуб Дила, который по сумме двух матчей в 1-м раунде прошел словацкий ДАК 1904.

Первая игра завершилась победой словаков (2:1), а во втором поединке грузинская команда сумела отыграть фору и сенсационно вырвать общую победу на 85-й минуте (2:0).

За «Дилу» весь матч насухо провел украинский голкипер Евгений Кучеренко, 72 минуты до замены отыграл украинский форвард Николай Ковталюк, автор гола в первой игре.

Матчи Q2 между «Ворсклой» и «Дилой» пройдут 27 июля (в польском городе Тыхы) и 3 августа (в Грузии).

Лига конференций 2023/24

1-й раунд квалификации. Ответные матчи, 20 июля

Дила Гори (Грузия) – ДАК 1904 Дунайска Стреда (Словакия) – 2:0 [первый матч – 1:2]

Голы: Гейл, 33, Алеф Сантос, 85.

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Лига конференций Ворскла Полтава статистические расклады Дила Гори ДАК 1904 Евгений Кучеренко Николай Ковталюк
Источник Sport.ua
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