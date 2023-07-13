Гол забил украинец. Потенциальные соперники Ворсклы провели первый матч
В Словакии ДАК 1904 обыграл «Дилу» в первой игре Q1 Лиги конференций
Потенциальные соперники «Ворсклы» провели первый матч 1-го раунда Лиги конференций.
В матче, который прошел на МОЛ Арене в Дунайской Стреде, команда ДАК 1904 из Словакии одержала домашнюю победу над грузинской «Дилой» со счетом 2:1.
Хозяева поля забили два гола за три минуты, с 33-й по 36-ю. А затем у гостей отличился украинский форвард Николай Ковталюк, который ранее выступал за украинские клубы Карпаты Львов, Ильичевец Мариуполь, Полтава, Арсенал Киев, Колос Ковалевка.
Ответная встреча состоится через неделю, 20 июля, в Грузии.
Победитель этой пары в Q2 станет соперником полтавской «Ворсклы».
Лига конференций. 1-й раунд
Первый матч, 13 июля. Дунайска Стреда
ДАК 1904 (Словакия) – Дила (Грузия) – 2:1
Голы: Труса, 33, Рамадян, 36 – Ковталюк, 43
События матча
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