Гол забил украинец. Потенциальные соперники Ворсклы провели первый матч

Потенциальные соперники «Ворсклы» провели первый матч 1-го раунда Лиги конференций.

В матче, который прошел на МОЛ Арене в Дунайской Стреде, команда ДАК 1904 из Словакии одержала домашнюю победу над грузинской «Дилой» со счетом 2:1.

Хозяева поля забили два гола за три минуты, с 33-й по 36-ю. А затем у гостей отличился украинский форвард Николай Ковталюк, который ранее выступал за украинские клубы Карпаты Львов, Ильичевец Мариуполь, Полтава, Арсенал Киев, Колос Ковалевка.

Ответная встреча состоится через неделю, 20 июля, в Грузии.

Победитель этой пары в Q2 станет соперником полтавской «Ворсклы».

Лига конференций. 1-й раунд

Первый матч, 13 июля. Дунайска Стреда

ДАК 1904 (Словакия) – Дила (Грузия) – 2:1

Голы: Труса, 33, Рамадян, 36 – Ковталюк, 43