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Лига конференций
ДАК 1904
13.07.2023 20:30 – FT 2 : 1
Дила
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Лига конференций
13 июля 2023, 22:40 | Обновлено 13 июля 2023, 22:58
748
1

Гол забил украинец. Потенциальные соперники Ворсклы провели первый матч

В Словакии ДАК 1904 обыграл «Дилу» в первой игре Q1 Лиги конференций

13 июля 2023, 22:40 | Обновлено 13 июля 2023, 22:58
748
1
Гол забил украинец. Потенциальные соперники Ворсклы провели первый матч
ФК Дила. Николай Ковталюк

Потенциальные соперники «Ворсклы» провели первый матч 1-го раунда Лиги конференций.

В матче, который прошел на МОЛ Арене в Дунайской Стреде, команда ДАК 1904 из Словакии одержала домашнюю победу над грузинской «Дилой» со счетом 2:1.

Хозяева поля забили два гола за три минуты, с 33-й по 36-ю. А затем у гостей отличился украинский форвард Николай Ковталюк, который ранее выступал за украинские клубы Карпаты Львов, Ильичевец Мариуполь, Полтава, Арсенал Киев, Колос Ковалевка.

Ответная встреча состоится через неделю, 20 июля, в Грузии.

Победитель этой пары в Q2 станет соперником полтавской «Ворсклы».

Лига конференций. 1-й раунд

Первый матч, 13 июля. Дунайска Стреда

ДАК 1904 (Словакия) – Дила (Грузия) – 2:1

Голы: Труса, 33, Рамадян, 36 – Ковталюк, 43

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Ковталюк (Дила).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Аммар Рамадан (ДАК 1904).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Матей Труса (ДАК 1904).
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Источник Sport.ua
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vitaha33
Словаки сильніші, однозначно
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