13 июля на «Мол Арена» пройдет 1-й матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором ДАК 1904 встретится с «Дилой». Старт поединка запланирован на 20:30 по киевскому времени.

ДАК 1904

Команда любопытна тем, что свой единственный кубок завоевывала в 1987-м году, в рамках еще объединенной Чехословакии, когда конкуренция была заметно выше. После раздела стран представитель Дунайской Стреды только раз добирался до финала, еще в 1995-м году, и то проиграл. Вскоре произошел вылет во 2-й дивизион страны, где и провели львиную часть сезонов, вплоть до 2013-го. Зато сейчас клуб, пусть и не став ни раз чемпионом, трижды за 5 крайних розыгрышей финишируя на 2-м месте, в том числе и в 2022/2023. Регулярно благодаря этому получалось в последнее время стартовать в еврокубках. Без особых успехов, но прошлым летом удалось выбить последовательно Клифтонвил и Викингур Гота (причем выиграв все 4 поединка), но потом капитулировав против Стяуа (дважды по 0-1).

Дила

Клуб был основан еще в середине прошлого года, в 1949-м году. Но в советские времена выступали на региональном уровне. Да и в первое десятилетие независимости были заштатным середняком, и даже теряя прописку - вплоть до года на 3-м уровне местного футбола. Зато это сменилось резким подъемом. Пик был в начале нового века, когда были взяты единственные трофеи: кубок в 2012-м и чемпионство в 2015-м. Повторить это не получается, но все 3 крайних розыгрыша, в 2020-2022, защитники стабильно брали бронзу. В итоге они вернулись в еврокубки, но без каких-то успехов. В позапрошлом году был вылет от первого же противника, Жилины, а летом 2022-го - от финского КуПСа.

Статистика личных встреч

Оба клуба не так уж часто получали право играть в международных турнирах. Так что сыграют между собой впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что Дила сможет устоять в Дунайской Стреде даже на ничью. Ставим на то, что ДАК сможет выиграть на своем поле при форе -1 забитый мяч (коэффициент - 1,85).