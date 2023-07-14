Как выступили украинцы? Старт Лиги конференций: Ковталюк забил за Дилу

На этой неделе стартовал 3-й сезон третьего по престижности еврокубкового турнира – Лига конференций 2023/24.

Ниже приведены результаты игр 1-го раунда квалификации (Q1) Лиги конференций.

Команда ДАК 1904 из Словакии одержала домашнюю победу над грузинской «Дилой» со счетом 2:1. У гостей отличился украинский форвард Николай Ковталюк. Победитель этой пары в Q2 станет соперником полтавской «Ворсклы».

Украинский защитник Антон Братков сыграл весь матч за армянский «Пюник» против эстонской «Нарвы-Транс» (2:0).

В матче в городе Мириямполе между «Паневежисом» из Литвы и Милсами из Грузии (2:2) сыграли сразу трое украинцев. У хозяев поля Артем Щедрый вышел в основе и был заменен на 63-й минуте, Роман Мирошник вышел на замену на 85-й минуте. А у гостей всю игру провел хавбек Ярослав Терехов.

В гостевом матче эстонской «Левадии» против словацкой «Жилины» (1:2) украинский форвард Илья Марковский получил травму и был заменен уже на 27-й минуте.

Ответные встречи пройдут через неделю, 20 июля.

Лига конференций 2023/24

Квалификация Q1. Первые матчи. 12–13 июля

ДАК 1904 (Словакия) – Дила (Грузия) – 2:1

Голы: Труса, 33, Рамадян, 36 – Ковталюк, 43