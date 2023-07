БАЙНДЛ: «Надеюсь, Шуай чувствует себя лучше, и мы скоро увидим ее снова»

20 июля состоялся матч 1/8 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия) между украинской теннисисток Катериной Байндл и представительницей Венгрии Амариссой Тот.

После завершения поединка украинка дала интервью на корте, где затронула тему скандального снятия Чжан Шуай с матча 1-го раунда против Тот:

«Я просто хочу сказать, что надеюсь, что они (болельщики – ред.) останутся честными, и что Чжан Шуай чувствует себя лучше, и, надеюсь, мы скоро увидим ее снова. Она невероятный игрок, уважает всех и отличный человек. У нее есть чему поучиться», – сказала Катерина.

В поединке Амарисса Тот – Чжан Шуай при счете 5:5 (15:15) в первом сете китаянка пробила в линию, но ей засчитали аут. Судья также подтвердила это решение линейного. Китаянка позвала супервайзера, но он заявил, что не имеет право фиксировать ауты. Матч продолжился, а после следующего розыгрыша венгерка подошла и стерла след от удара, чтобы ничего нельзя было доказать. При этом трибуны освистали Шуай, которая пыталась протестовать.

