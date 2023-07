«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии

Вечером, 18 июля, состоялся матч 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия) между венгерской теннисисток Амариссой Тот (WTA 548) и представительницей Китая Чжан Шуай (WTA 45). Китаянка снялась с матча после 11-го гейма первого сета.

При счете 5:5 (15:15) в первом сете китаянка пробила в линию, но ей засчитали аут. Китаянка позвала супервайзера и пока тот шел, венгерка подошла и стерла след от удара, чтобы ничего нельзя было доказать. При этом трибуны освистали Шуай, которая пыталась протестовать.

После обсуждения этого вопроса с официальными лицами Шуай осталась в слезах и снялась с матча. Она нашла в себе силы подойти к судье и сопернице и пожать им руки. После этого Амарисса победно вскинула руки.

После матча Шуай выложила видео с ударом и написала комментарий: «Вся работа на тренировках впустую, когда хочешь пробить ближе к линии и даже попадаешь в нее, а все равно засчитывают аут».

Представители теннисного мира не оставили этот эпизод без внимания. Критика судьи и Амариссы Тот была повсюду.

Онс Жабер: «Вся поддержка Шуай ❤️ Это неприемлемо».

All the support to Shuai ❤️

This is not acceptable. https://t.co/AjHJQKHYLo — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 19, 2023

Денис Шаповалов: «Празднование 🤦🏼‍♂️ Это так плохо».

Nahh the celebration 🤦🏼‍♂️ This is so bad https://t.co/Eo49ntObaB — Denis Shapovalov (@denis_shapo) July 19, 2023

Моника Пуиг: «Так жалко Шуай. Разбивает мне сердце 😞».

So sad for Shuai. Breaks my heart 😞 https://t.co/7WCcTGOVZr — Monica Puig (@MonicaAce93) July 19, 2023

Дарья Сэвилл: «Ноль уважения к этой девушке Тот. Ноль! Я так злюсь. Мне так жаль Шуай. Тот «выиграла» это очко и «выиграла» этот матч, но ее репутация испорчена......... 🤢🤮🤢🤮».

zero respect for this Toth girl. ZERO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I am so so so mad. I feel so bad for Shuai :( https://t.co/34UerpO9eL — Daria Saville (@Daria_gav) July 18, 2023

Toth "won" this point and "won" this match but her reputation is ruined........... 🤢🤮🤢🤮 — Daria Saville (@Daria_gav) July 18, 2023

Каролин Гарсия: «Мы все знаем, какой девушкой является Шуай. Держись!»

Кристина Младенович: «Невообразимая ошибка и ужасное поведение соперницы. Ты в другой лиге, Шуай. Мы с тобой!»

Мария Саккари: «Чжан Шуай самый приятный игрок в туре! Этому нужно просто запретить участвовать в Туре».

Айла Томлянович: «Совершенно отвратительное поведение. Чжан Шуай лучше человек, чем многие из нас, потому что она пожала руку судье и этой девушке».

All the players are showing their support for Shuai Zhang after the controversial call against her in Budapest 👏



What are your views on the behaviour of Amarissa Toth, umpire and the crowd? 🤔#ShuaiZhang #Budapest #AmarissaToth #Tennis pic.twitter.com/vX3yuu65W8 — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) July 19, 2023

В следующем раунде турнира Амарисса Тот сыграет против украинки Катерины Байндл. Надеемся, Катерина выбьет венгерку при ее же трибунах...