Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
WTA
19 июля 2023, 21:47 |
1151
0

«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии

Стоит надеяться, что Катерина Байндл выбьет Амариссу Тот...

19 июля 2023, 21:47 |
1151
0
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
Twitter. Чжан Шуай и судья

Вечером, 18 июля, состоялся матч 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия) между венгерской теннисисток Амариссой Тот (WTA 548) и представительницей Китая Чжан Шуай (WTA 45). Китаянка снялась с матча после 11-го гейма первого сета.

При счете 5:5 (15:15) в первом сете китаянка пробила в линию, но ей засчитали аут. Китаянка позвала супервайзера и пока тот шел, венгерка подошла и стерла след от удара, чтобы ничего нельзя было доказать. При этом трибуны освистали Шуай, которая пыталась протестовать.

После обсуждения этого вопроса с официальными лицами Шуай осталась в слезах и снялась с матча. Она нашла в себе силы подойти к судье и сопернице и пожать им руки. После этого Амарисса победно вскинула руки.

После матча Шуай выложила видео с ударом и написала комментарий: «Вся работа на тренировках впустую, когда хочешь пробить ближе к линии и даже попадаешь в нее, а все равно засчитывают аут».

Представители теннисного мира не оставили этот эпизод без внимания. Критика судьи и Амариссы Тот была повсюду.

Онс Жабер: «Вся поддержка Шуай ❤️ Это неприемлемо».

Денис Шаповалов: «Празднование 🤦🏼‍♂️ Это так плохо».

Моника Пуиг: «Так жалко Шуай. Разбивает мне сердце 😞».

Дарья Сэвилл: «Ноль уважения к этой девушке Тот. Ноль! Я так злюсь. Мне так жаль Шуай. Тот «выиграла» это очко и «выиграла» этот матч, но ее репутация испорчена......... 🤢🤮🤢🤮».

Каролин Гарсия: «Мы все знаем, какой девушкой является Шуай. Держись!»

Кристина Младенович: «Невообразимая ошибка и ужасное поведение соперницы. Ты в другой лиге, Шуай. Мы с тобой!»

Мария Саккари: «Чжан Шуай самый приятный игрок в туре! Этому нужно просто запретить участвовать в Туре».

Айла Томлянович: «Совершенно отвратительное поведение. Чжан Шуай лучше человек, чем многие из нас, потому что она пожала руку судье и этой девушке».

В следующем раунде турнира Амарисса Тот сыграет против украинки Катерины Байндл. Надеемся, Катерина выбьет венгерку при ее же трибунах...

По теме:
Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
Володько проиграла парный четвертьфинал на турнире в Будапеште
ВИДЕО. Шуай в слезах снялась с матча после наглого поступка соперницы
Моника Пуиг Амарисса Тот Катерина Байндл (Козлова) Чжан Шуай скандал WTA Будапешт Онс Жабер Денис Шаповалов Дарья Сэвилл (Гаврилова) Каролин Гарсия Кристина Младенович Мария Саккари Айла Томлянович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

11 клубов проголосовали за создание УПЛ-ТВ в кооперации с MEGOGO
Футбол | 19 июля 2023, 14:48 25
11 клубов проголосовали за создание УПЛ-ТВ в кооперации с MEGOGO
11 клубов проголосовали за создание УПЛ-ТВ в кооперации с MEGOGO

«Шахтер» и «Верес» воздержались

Сколько же стоит Анатолий Трубин?
Футбол | 19 июля 2023, 14:58 60
Сколько же стоит Анатолий Трубин?
Сколько же стоит Анатолий Трубин?

Алексей Сливченко ищет ответ на животрепещущий вопрос из переговоров «Шахтера» и «Интера»

В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
Футбол | 18.07.2023, 23:41
В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
Володько завершила выступления в Будапеште, успев взять сет у 4-й сеяной
Теннис | 18.07.2023, 18:28
Володько завершила выступления в Будапеште, успев взять сет у 4-й сеяной
Володько завершила выступления в Будапеште, успев взять сет у 4-й сеяной
Их стало 13. Шахтер и Верес присоединились к УПЛ-ТВ
Футбол | 19.07.2023, 17:08
Их стало 13. Шахтер и Верес присоединились к УПЛ-ТВ
Их стало 13. Шахтер и Верес присоединились к УПЛ-ТВ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
18.07.2023, 15:18 1
Футбол
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф
17.07.2023, 18:22 1
Футбол
Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
18.07.2023, 16:55 87
Футбол
Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова
Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова
18.07.2023, 16:38 25
Волейбол
Теннисистка из США получила за допинг 4 года дисквалификации
Теннисистка из США получила за допинг 4 года дисквалификации
18.07.2023, 08:43
Теннис
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
17.07.2023, 20:31 149
Футбол
ВИДЕО. Шуай в слезах снялась с матча после наглого поступка соперницы
ВИДЕО. Шуай в слезах снялась с матча после наглого поступка соперницы
19.07.2023, 13:45 26
Теннис
ЛНЗ: миллионер из списка Форбс, аграрный бизнес и тренер-новичок
ЛНЗ: миллионер из списка Форбс, аграрный бизнес и тренер-новичок
18.07.2023, 12:30 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем