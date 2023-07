ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Бенитеса. Бамба – в Сельте, хотя собирался в цска

Испанский клуб Сельта официально объявил о подписании контракта с форвардом Жонатаном Бамбой.

27-летний футболист подписал соглашение на 3 года на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Лиллем» закончился в конце июня.

За 5 лет в Лилле Бамба провел ровно 200 матчей и забил 29 голов, выиграв Лигу 1 и Суперкубок Франции в 2021 году.

Бамба мог оказаться в цска, однако в последний момент отказался от перехода по причине низкого предложения от клуба из рф и отсутствия перспективы игр в еврокубках.

Сельта после неудачного сезона в Ла Лиге назначила главным тренером известного специалиста Рафу Бенитеса.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Jonathan Bamba joins #RCCelta! 🇨🇮



The Ivorian international brings quality, talent and instinct to our attack 💣



Bienvenue, @djobamba7! 💙✍️ #Bamba2026