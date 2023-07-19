ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Бенитеса. Бамба – в Сельте, хотя собирался в цска
Сельта назначила главным тренером известного специалиста Рафу Бенитеса
Испанский клуб Сельта официально объявил о подписании контракта с форвардом Жонатаном Бамбой.
27-летний футболист подписал соглашение на 3 года на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Лиллем» закончился в конце июня.
За 5 лет в Лилле Бамба провел ровно 200 матчей и забил 29 голов, выиграв Лигу 1 и Суперкубок Франции в 2021 году.
Бамба мог оказаться в цска, однако в последний момент отказался от перехода по причине низкого предложения от клуба из рф и отсутствия перспективы игр в еврокубках.
Сельта после неудачного сезона в Ла Лиге назначила главным тренером известного специалиста Рафу Бенитеса.
𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Jonathan Bamba joins #RCCelta! 🇨🇮— RC Celta English (@RCCeltaEN) July 18, 2023
The Ivorian international brings quality, talent and instinct to our attack 💣
Bienvenue, @djobamba7! 💙✍️ #Bamba2026
With the boss 🫡💙 pic.twitter.com/l4Vgh2C3cy— RC Celta English (@RCCeltaEN) July 18, 2023
𝑇ℎ𝑒 𝐵𝑎𝑚𝑏𝑎 𝑖𝑠 ℎ𝑒𝑟𝑒 🔥— RC Celta (@RCCelta) July 18, 2023
🙌 @djobamba7 🙌 pic.twitter.com/FU5JkCcbTQ
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