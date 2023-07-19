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Испания
19 июля 2023, 07:41 | Обновлено 19 июля 2023, 07:51
88
0

ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Бенитеса. Бамба – в Сельте, хотя собирался в цска

Сельта назначила главным тренером известного специалиста Рафу Бенитеса

19 июля 2023, 07:41 | Обновлено 19 июля 2023, 07:51
88
0
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Бенитеса. Бамба – в Сельте, хотя собирался в цска
ФК Сельта. Бамба и Бенитес

Испанский клуб Сельта официально объявил о подписании контракта с форвардом Жонатаном Бамбой.

27-летний футболист подписал соглашение на 3 года на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Лиллем» закончился в конце июня.

За 5 лет в Лилле Бамба провел ровно 200 матчей и забил 29 голов, выиграв Лигу 1 и Суперкубок Франции в 2021 году.

Бамба мог оказаться в цска, однако в последний момент отказался от перехода по причине низкого предложения от клуба из рф и отсутствия перспективы игр в еврокубках.

Сельта после неудачного сезона в Ла Лиге назначила главным тренером известного специалиста Рафу Бенитеса.

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Сельта Жонатан Бамба Лилль трансферы Лиги 1 ЦСКА Москва трансферы Ла Лиги Рафаэль Бенитес трансферы
Источник ФК Сельта
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