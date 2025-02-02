ВИДЕО. Голевая феерия. Парти и Льюис-Скелли обеспечили перевес Арсеналу

2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.

Во втором тайме Томаш Парти и Майлз Льюис-Скелли обеспечили Арсеналу перевес над Сити

ГОЛ! 2:1. Томаш Парти, 56 мин / ГОЛ! 3:1. Майлз Льюис-Скелли, 61 мин

Фотогалерея