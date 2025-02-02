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Англия
02 февраля 2025, 19:53 | Обновлено 02 февраля 2025, 20:03
88
0

ВИДЕО. Голевая феерия. Парти и Льюис-Скелли обеспечили перевес Арсеналу

Канониры ведут в счете в игре с горожанами с преимуществом в два мяча

02 февраля 2025, 19:53 | Обновлено 02 февраля 2025, 20:03
88
0
ВИДЕО. Голевая феерия. Парти и Льюис-Скелли обеспечили перевес Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.

Во втором тайме Томаш Парти и Майлз Льюис-Скелли обеспечили Арсеналу перевес над Сити

ГОЛ! 2:1. Томаш Парти, 56 мин / ГОЛ! 3:1. Майлз Льюис-Скелли, 61 мин

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити видео голов и обзор Майлз Льюис-Скелли Томас Партей
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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