Англия02 февраля 2025, 19:53 | Обновлено 02 февраля 2025, 20:03
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ВИДЕО. Голевая феерия. Парти и Льюис-Скелли обеспечили перевес Арсеналу
Канониры ведут в счете в игре с горожанами с преимуществом в два мяча
02 февраля 2025, 19:53 | Обновлено 02 февраля 2025, 20:03
88
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2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.
Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.
Во втором тайме Томаш Парти и Майлз Льюис-Скелли обеспечили Арсеналу перевес над Сити
ГОЛ! 2:1. Томаш Парти, 56 мин / ГОЛ! 3:1. Майлз Льюис-Скелли, 61 мин
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