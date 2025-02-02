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  4. Барселона хочет подписать хавбека за 80 млн евро. Все зависит от де Йонга
Испания
02 февраля 2025, 20:13 |
1565
3

Барселона хочет подписать хавбека за 80 млн евро. Все зависит от де Йонга

Каталонцы нацелились на Бруно Гимараеша

02 февраля 2025, 20:13 |
1565
3
Барселона хочет подписать хавбека за 80 млн евро. Все зависит от де Йонга
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» хочет подписать бразильского хавбека «Ньюкасла» Бруно Гимараеша, сообщает El Gol Digital.

По информации источника, трансфер бразильца зависит от того, удастся ли каталонцам продать нидерландского хавбека Френки де Йонга. Уход нидерландца освободит место в клубе для новых зарплат. «Сороки» хотят получить за своего игрока 100 миллионов евро, однако «Барселона» рассчитывает подписать хавбека за 80 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Гимараеша в 80 миллионов евро. Контракт игрока с «сороками» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Гимараеш провел за «Ньюкасл» во всех турнирах 29 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.

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Френки де Йонг Бруно Гимараеш Барселона Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: El Gol Digital
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Комментарии 3
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Lulinnha
Барселона и деньги. Тоже самое когда бомж Вася и элитные путаны... 
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+1
T-800
ну, как копеечка
до ста миллионов))
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0
T-800
щас вам расскажут откуда деньги у банкрота ... это еще хорошая копеечка прилетит за первое-третье в Примере (% от пула, чуть больше половины делили призёры между собой в равных пропорциях, обычно победителю намного больше финалиста достается), за ЛЧ (было до 50 мультов за четвертьфинал в прошлом, если ничего не путаю) ...
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0
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