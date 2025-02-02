Барселона хочет подписать хавбека за 80 млн евро. Все зависит от де Йонга

«Барселона» хочет подписать бразильского хавбека «Ньюкасла» Бруно Гимараеша, сообщает El Gol Digital.

По информации источника, трансфер бразильца зависит от того, удастся ли каталонцам продать нидерландского хавбека Френки де Йонга. Уход нидерландца освободит место в клубе для новых зарплат. «Сороки» хотят получить за своего игрока 100 миллионов евро, однако «Барселона» рассчитывает подписать хавбека за 80 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Гимараеша в 80 миллионов евро. Контракт игрока с «сороками» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Гимараеш провел за «Ньюкасл» во всех турнирах 29 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.