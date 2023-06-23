Испания23 июня 2023, 19:19 | Обновлено 23 июня 2023, 22:20
2583
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рафа Бенитес возглавил клуб Ла Лиги
Опытный специалист будет работать с «Сельтой»
23 июня 2023, 19:19 | Обновлено 23 июня 2023, 22:20
2583
0
«Сельта» официально сообщила о том, что новым главным тренером команды станет Рафаэль Бенитес. Он подпишет с клубом 3-летний контракт.
Предыдущим местом работы Бенитеса был «Эвертон», с которым он работал в 2021 – 2022 годах. В Испании 63-летний специалист ранее работал с «Вальядолидом», «Осасуной», «Эстремадурой», «Тенерифе», «Валенсией» и «Реалом».
«Сельта» в сезоне 2022/2023 финишировала на 13-м месте в Ла Лиге.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 июня 2023, 22:01 0
Решения по телепулу пока нет
Футбол | 23 июня 2023, 12:00 1
Молодежное Евро проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года
Футбол | 23.06.2023, 14:50
Футбол | 23.06.2023, 21:36
Другие виды | 23.06.2023, 21:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.06.2023, 10:55 2
22.06.2023, 12:50 8
22.06.2023, 02:18
22.06.2023, 07:38 58
22.06.2023, 23:59 10
22.06.2023, 19:55 26
23.06.2023, 07:33
22.06.2023, 23:00 10