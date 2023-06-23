Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рафа Бенитес возглавил клуб Ла Лиги
Испания
23 июня 2023, 19:19 | Обновлено 23 июня 2023, 22:20
2583
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рафа Бенитес возглавил клуб Ла Лиги

Опытный специалист будет работать с «Сельтой»

23 июня 2023, 19:19 | Обновлено 23 июня 2023, 22:20
2583
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рафа Бенитес возглавил клуб Ла Лиги
ФК Сельта

«Сельта» официально сообщила о том, что новым главным тренером команды станет Рафаэль Бенитес. Он подпишет с клубом 3-летний контракт.

Предыдущим местом работы Бенитеса был «Эвертон», с которым он работал в 2021 – 2022 годах. В Испании 63-летний специалист ранее работал с «Вальядолидом», «Осасуной», «Эстремадурой», «Тенерифе», «Валенсией» и «Реалом».

«Сельта» в сезоне 2022/2023 финишировала на 13-м месте в Ла Лиге.

По теме:
Источник: Аль-Хиляль сделал предложение экс-тренеру Шахтера
Сампдория проведет переговоры с тренером, с которым контактирует Шахтер
Семья побоялась войны. Фариоли отклонил предложение Шахтера
Сельта Рафаэль Бенитес назначение тренера
Источник ФК Сельта
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УПЛ утвердила план-календарь и регламент сезона. УПЛ-ТВ – под вопросом
Футбол | 23 июня 2023, 22:01 0
УПЛ утвердила план-календарь и регламент сезона. УПЛ-ТВ – под вопросом
УПЛ утвердила план-календарь и регламент сезона. УПЛ-ТВ – под вопросом

Решения по телепулу пока нет

ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 23 июня 2023, 12:00 1
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты

Молодежное Евро проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года

УПЛ-ТВ – Футбол 4? 6 клубов против такого телепула. Стали известны детали
Футбол | 23.06.2023, 14:50
УПЛ-ТВ – Футбол 4? 6 клубов против такого телепула. Стали известны детали
УПЛ-ТВ – Футбол 4? 6 клубов против такого телепула. Стали известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба
Футбол | 23.06.2023, 21:36
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Другие виды | 23.06.2023, 21:15
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ГВОЗДИК: «Бивол, хочешь реванш?»
Александр ГВОЗДИК: «Бивол, хочешь реванш?»
22.06.2023, 10:55 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бывшего защитника киевского Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бывшего защитника киевского Динамо
22.06.2023, 12:50 8
Футбол
В США раскритиковали Джордана как владельца клуба НБА
В США раскритиковали Джордана как владельца клуба НБА
22.06.2023, 02:18
Баскетбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Это точно U-21? Я думал, что это моя команда ветеранов»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Это точно U-21? Я думал, что это моя команда ветеранов»
22.06.2023, 07:38 58
Футбол
Почему нет VAR? Франция обыграла Италию с голом-шедевром и голом-фантомом
Почему нет VAR? Франция обыграла Италию с голом-шедевром и голом-фантомом
22.06.2023, 23:59 10
Футбол
С Мудриком и Забарным. Назван список спортсменов, не вернувшихся в Украину
С Мудриком и Забарным. Назван список спортсменов, не вернувшихся в Украину
22.06.2023, 19:55 26
Футбол
Состоялся первый раунд драфта НБА
Состоялся первый раунд драфта НБА
23.06.2023, 07:33
Баскетбол
Украина возглавляет медальную таблицу после 1-го дня Европейских игр 2023
Украина возглавляет медальную таблицу после 1-го дня Европейских игр 2023
22.06.2023, 23:00 10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем