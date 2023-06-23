ОФИЦИАЛЬНО. Рафа Бенитес возглавил клуб Ла Лиги

«Сельта» официально сообщила о том, что новым главным тренером команды станет Рафаэль Бенитес. Он подпишет с клубом 3-летний контракт.

Предыдущим местом работы Бенитеса был «Эвертон», с которым он работал в 2021 – 2022 годах. В Испании 63-летний специалист ранее работал с «Вальядолидом», «Осасуной», «Эстремадурой», «Тенерифе», «Валенсией» и «Реалом».

«Сельта» в сезоне 2022/2023 финишировала на 13-м месте в Ла Лиге.