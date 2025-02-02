ВИДЕО. Хаверц и Нванери довели перевес Арсенала над Ман Сити до разгромного

2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

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Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.

Кай Хаверц и Итан Нванери довели перевес Арсенала над Ман Сити до разгромного (5:1).

ГОЛ! 4:1. Кай Хаверц, 76 мин / ГОЛ! 5:1. Итан Нванери, 90+3 мин