Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Хаверц и Нванери довели перевес Арсенала над Ман Сити до разгромного
Англия
02 февраля 2025, 20:17 | Обновлено 02 февраля 2025, 20:26
480
0

ВИДЕО. Хаверц и Нванери довели перевес Арсенала над Ман Сити до разгромного

Голевую феерию увидели зрители на стадионе Эмирейтс в Лондоне

02 февраля 2025, 20:17 | Обновлено 02 февраля 2025, 20:26
480
0
ВИДЕО. Хаверц и Нванери довели перевес Арсенала над Ман Сити до разгромного
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.

Кай Хаверц и Итан Нванери довели перевес Арсенала над Ман Сити до разгромного (5:1).

ГОЛ! 4:1. Кай Хаверц, 76 мин / ГОЛ! 5:1. Итан Нванери, 90+3 мин

По теме:
Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас – 0:2. Дубль Матеты. Видео голов и обзор
Брентфорд – Тоттенхэм – 0:2. Ярмолюк не сыграл. Видео голов и обзор
Будущее английского футбола. Льюис-Скелли повторил достижение Руни в АПЛ
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити видео голов и обзор Кай Хаверц Итан Нванери
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Наполи
Футбол | 02 февраля 2025, 20:52 3
Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Наполи
Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Наполи

Игра начнется в 21:45

Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Бокс | 02 февраля 2025, 10:58 0
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант

Украинский боксер может вернуться в крузервейт

Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Футбол | 02.02.2025, 13:48
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Теннис | 02.02.2025, 17:22
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Футбол | 01.02.2025, 23:16
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
01.02.2025, 14:40 114
Футбол
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
31.01.2025, 17:34 14
Футбол
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
01.02.2025, 03:24 1
Бокс
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
01.02.2025, 17:52
Футбол
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
01.02.2025, 19:33 55
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
01.02.2025, 08:48 5
Бокс
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
01.02.2025, 09:51
Бокс
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
01.02.2025, 10:07 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем