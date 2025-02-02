Англия02 февраля 2025, 20:17 | Обновлено 02 февраля 2025, 20:26
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ВИДЕО. Хаверц и Нванери довели перевес Арсенала над Ман Сити до разгромного
Голевую феерию увидели зрители на стадионе Эмирейтс в Лондоне
02 февраля 2025, 20:17 | Обновлено 02 февраля 2025, 20:26
480
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2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.
Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.
Кай Хаверц и Итан Нванери довели перевес Арсенала над Ман Сити до разгромного (5:1).
ГОЛ! 4:1. Кай Хаверц, 76 мин / ГОЛ! 5:1. Итан Нванери, 90+3 мин
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