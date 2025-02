Коло Муани повторил достижение Тевеса за Ювентус

Рандаль Коло Муани – второй игрок в истории «Ювентуса», забивший в своих первых двух матчах Серии А («Наполи», «Эмполи») после Карлоса Тевеса в августе 2013 года.

2 февраля состоялся матч 23-го тура итальянского чемпионата между «Ювентусом» и «Эмполи». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля (4:1).

Кроме того, Коло Муани отметился дублем и стал первым игроком в истории клуба, который забил дважды в своем первом матче Серии A на домашней арене «Альянц Стэдиум».

В текущем розыгрыше чемпионата Италии французский нападающий провел 2 матча и забил 3 мяча. «Ювентус» находится на четвертом месте в турнирной таблице соревнования (9 побед, 13 ничьих, 1 поражение).

