ВИДЕО. Легче было забить. Как Хаверц не попал по пустым воротам

2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

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Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.

При счете 1:0 на 26-й минуте Кай Хаверц упустил стопроцентную возможность увеличить перевес для канониров.

С убойной позиции он пробил мимо ворот, мяч разминулся с правой от него штангой и вышел за пределы поля.

ВИДЕО. Как Хаверц не попал по пустым воротам

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