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Англия
02 февраля 2025, 19:14 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:26
650
1

ВИДЕО. Легче было забить. Как Хаверц не попал по пустым воротам

Даже пустые ворота могут стать сложным оппонентом

02 февраля 2025, 19:14 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:26
650
1
ВИДЕО. Легче было забить. Как Хаверц не попал по пустым воротам
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.

При счете 1:0 на 26-й минуте Кай Хаверц упустил стопроцентную возможность увеличить перевес для канониров.

С убойной позиции он пробил мимо ворот, мяч разминулся с правой от него штангой и вышел за пределы поля.

ВИДЕО. Как Хаверц не попал по пустым воротам

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Манчестер Сити видео голов и обзор Кай Хаверц
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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cаша зардунов
Я бы не сказал, что пустые ворота, но попадать по воротам конечно же надо было.
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