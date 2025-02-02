ВИДЕО. Легче было забить. Как Хаверц не попал по пустым воротам
Даже пустые ворота могут стать сложным оппонентом
2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.
Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
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Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.
При счете 1:0 на 26-й минуте Кай Хаверц упустил стопроцентную возможность увеличить перевес для канониров.
С убойной позиции он пробил мимо ворот, мяч разминулся с правой от него штангой и вышел за пределы поля.
ВИДЕО. Как Хаверц не попал по пустым воротам
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