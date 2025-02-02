Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Предложение Реброва в Заре еще не обсуждали»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 20:06 |
394
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Предложение Реброва в Заре еще не обсуждали»

В тренировочном сборе Зари в Турции пройдена середина дистанции

02 февраля 2025, 20:06 |
394
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Предложение Реброва в Заре еще не обсуждали»
ФК Заря. Младлен Бартулович

О рабочем процессе на Средиземноморье со Sport.ua поделился главный тренер луганской команды Младен Бартулович.

– В первой части турецкого сбора Заря уступила в трех из четырех спаррингов. Как тут не вспомнить давно известную в футбольных кругах поговорку: «Кто проигрывает в контрольных матчах на сборе, тот будет выигрывать в чемпионате».

– Я, конечно, в курсе относительно этой поговорки. Что же касается контрольных матчей, то в течение первых двух недель сбора мы делали акцент на физическую готовность ребят и они играли под нагрузкой. Результаты матчей не стояли на первом плане. Понятно, что очень неприятно проигрывать. И в проведенных спаррингах больше хотелось увидеть характер подопечных в условиях, когда трудно. И все же игры с польским клубом Медзь и северомакедонской Шкендией, которая была последней из четырех проведенных в первой части сбора, показали: у нас характер есть. Это было как раз тогда, когда усталость накопилась. Если Шкендию нам удалось победить, то полякам не должны были проигрывать, ведь мы полностью переигрывали соперника. Но произошло футбольное несчастье, что привело к пропущенному голу на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

– Насколько важными для вас, как тренера, являются результаты контрольных матчей?

– Они не являются важнейшим фактором. Как я уже упомянул выше, больше смотрим на физическое состояние футболистов, а также командные взаимодействия и тактические моменты, которые нарабатываем на тренировках. Именно на этом и делаем акценты.

– Кто из соперников, с кем Заря сыграла в упомянутый промежуток времени, оказался наиболее крепким орешком?

– Мы проиграли чемпиону Черногории, Будучности, однако скажу откровенно: результат не по игре. У нас было достаточно моментов для взятия ворот, однако мы их не использовали. Наша команда играла разными составами в каждом из таймов на фоне усталости, которая не могла не наложить отпечаток на игру. Соперник же использовал все свои возможности, и для нас результат получился не таким, как того хотелось бы. Но как бы там ни было, а этот спарринг оказался для Зари полезным. Из него мы имели возможность сделать соответствующий анализ.

– Сбор проходит без накладок и сбоев?

– В целом – да. В этом году погода в Турции более или менее хорошая. Хотя и был в течение нескольких дней дождь, дренажная система поля позволяла нам работать и играть контрольные матчи. Поэтому сборы проходят по плану – так, как мы и задумывали.

– Успели уже составить первые впечатления об игроках, которые этой зимой пополнили «Зарю» Владимире Белоцерковце и боснийце Деяне Попару?

– Конечно. Ведь оба провели с командой достаточно тренировок, участвовали во всех без исключения контрольных играх. По Белоцерковцу скажу, что впечатление составлять о нем было проще, потому что он украинец и ранее уже работал с тренерами, которые есть в штабе «Зари». А еще раньше, в сезоне-2020/21, я играл вместе с Владимиром в «Ингульце», поэтому хорошо знал его возможности. Поэтому каких-то вопросов по его адаптации в «Заре» даже не возникает. А что касается Попары, то могу сказать: по нему у всех сложились положительные впечатления. Все мы уверены, что этот игрок нам поможет. Будем использовать его на позиции центрального полузащитника.

– Вторая часть турецкого сбора будет иметь более серьезные задачи?

– Бесспорно. Вторая часть всегда серьезнее и ответственнее, потому что окончательно определяется основной состав, и возобновление чемпионата не за горами. Поэтому в ближайшие недели в Заре будет проходить целенаправленная подготовка к старту в весенней части сезона.

– Ожидается, что еще кто-то присоединится к команде из новых футболистов?

– Возможно, у нас еще будет пополнение в составе. Просматриваем некоторые варианты на определенные позиции.

– С целью большей эффективности в процессе подготовки сборной Украины к встрече с Бельгией ее наставник Сергей Ребров обратился с предложением к клубам, которые имеют в своем составе сборников: матчи 21-го тура УПЛ сместить с 15-16 марта на три дня раньше. Какова позиция по этому поводу у Зари, которая в упомянутом туре должна встречаться с киевским Динамо?

– Да, я слышал об этом. Однако пока что этот вопрос мы в клубе не обсуждали.

Ранее мы сообщали, что форвард луганчан Денис Антюх прояснил ситуацию относительно своих перспектив в Заре.

По теме:
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Шапаренко уже пора уходить из Динамо»
ЛНЗ – Ванкувер Уайткэпс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Ярмоленко станет функционером, или же тренером»
Младен Бартулович Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Владимир Белоцерковец Деян Попара Сергей Ребров Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Прогноз на финал WTA 500 в Линце
Теннис | 02 февраля 2025, 13:00 4
Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Прогноз на финал WTA 500 в Линце
Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Прогноз на финал WTA 500 в Линце

Решающий матч на пятисотнике в Австрии состоится 2 февраля, начало – в 15:00

Результативный нападающий. Клубы УПЛ следят за нигерийским легионером
Футбол | 02 февраля 2025, 18:59 0
Результативный нападающий. Клубы УПЛ следят за нигерийским легионером
Результативный нападающий. Клубы УПЛ следят за нигерийским легионером

Джастис Охаджунва может перебраться в Украину

Тунис – Украина – 3:2. Сачко поплыл после дождя. Сине-желтые проиграли
Теннис | 02.02.2025, 17:50
Тунис – Украина – 3:2. Сачко поплыл после дождя. Сине-желтые проиграли
Тунис – Украина – 3:2. Сачко поплыл после дождя. Сине-желтые проиграли
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Футбол | 01.02.2025, 20:52
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Бокс | 02.02.2025, 08:33
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
01.02.2025, 09:22
Бокс
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
02.02.2025, 10:36 5
Бокс
Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
01.02.2025, 12:04 8
Футбол
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
02.02.2025, 10:58
Бокс
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
01.02.2025, 17:52
Футбол
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
01.02.2025, 14:40 114
Футбол
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
31.01.2025, 17:34 14
Футбол
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
01.02.2025, 21:20 3
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем