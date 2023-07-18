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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед продлил контракт с Рэшфордом до июня 2028 года
Англия
18 июля 2023, 19:55 |
318
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед продлил контракт с Рэшфордом до июня 2028 года

Маркус переподписал соглашение с английским клубом

18 июля 2023, 19:55 |
318
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед продлил контракт с Рэшфордом до июня 2028 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг и Маркус Рэшфорд

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил о продлении контракта с 25-летним английским нападающим Маркусом Рэшфордом.

Новое соглашение рассчитано до июня 2028 года.

За основную команду «красных дьяволов» Маркус выступает с 2016 года. За это время он провел 359 матчей, в которых отличился 123 голами и 68 ассистами.

«Я присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 7 лет с мечтой. Та же страсть, гордость и решимость добиться успеха по-прежнему движет мной каждый раз, когда мне выпадает честь надеть эту футболку. Я сделаю все возможное», – сказал Маркус.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансферы трансферы АПЛ продление контракта
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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