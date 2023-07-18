ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед продлил контракт с Рэшфордом до июня 2028 года
Маркус переподписал соглашение с английским клубом
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил о продлении контракта с 25-летним английским нападающим Маркусом Рэшфордом.
Новое соглашение рассчитано до июня 2028 года.
За основную команду «красных дьяволов» Маркус выступает с 2016 года. За это время он провел 359 матчей, в которых отличился 123 голами и 68 ассистами.
«Я присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 7 лет с мечтой. Та же страсть, гордость и решимость добиться успеха по-прежнему движет мной каждый раз, когда мне выпадает честь надеть эту футболку. Я сделаю все возможное», – сказал Маркус.
Rashford is red ❤️🔥— Manchester United (@ManUtd) July 18, 2023
🔟 @MarcusRashford#MUFC
THIS IS HOME ❤️— Manchester United (@ManUtd) July 18, 2023
We couldn't be happier, @MarcusRashford 🙏#MUFC
Where you belong 🔴— Manchester United (@ManUtd) July 18, 2023
✍️ @MarcusRashford #MUFC pic.twitter.com/MWcyC8OXNi
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