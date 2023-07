ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед продлил контракт с Рэшфордом до июня 2028 года

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил о продлении контракта с 25-летним английским нападающим Маркусом Рэшфордом.

Новое соглашение рассчитано до июня 2028 года.

За основную команду «красных дьяволов» Маркус выступает с 2016 года. За это время он провел 359 матчей, в которых отличился 123 голами и 68 ассистами.

«Я присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 7 лет с мечтой. Та же страсть, гордость и решимость добиться успеха по-прежнему движет мной каждый раз, когда мне выпадает честь надеть эту футболку. Я сделаю все возможное», – сказал Маркус.

THIS IS HOME ❤️



We couldn't be happier, @MarcusRashford 🙏#MUFC