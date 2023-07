ОФИЦИАЛЬНО. Аарон Рэмзи стал игроком клуба Кардифф Сити

Клуб «Кардифф Сити» объявил о подписании валлийского полузащитника Аарона Рэмзи.

Контракт футболиста с клубом подписан на два года, до лета 2025 года.

Это уже третий период Аарона в клубе из Уэльса. 32-летний футболист начинал карьеру за Кардифф, а затем играл некоторое время в аренде из Арсенала.

Ранее французская «Ницца» объявила о расторжении контракта с Аароном Рэмзи по взаимному согласию, и футболист стал свободным агентом.

We are absolutely delighted to welcome Aaron Ramsey back to #CardiffCity Football Club! 🏡



The @Cymru captain has signed a two-year deal in the Welsh capital. ✍️@aaronramsey is a #Bluebird! 💙#CityAsOne — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) July 15, 2023

It’s an unbelievable feeling to be back at home- although I feel as if I never really left. Where ever I went it was always a part of me and now I can’t wait to go out there in the blue shirt again. What makes it even better was my boy also signed for Cardiff academy the same… pic.twitter.com/FaxcRgwvpH — Aaron Ramsey (@aaronramsey) July 15, 2023