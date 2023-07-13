Рэмзи отклонил предложение из Саудовской Аравии ради Кардиффа

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи вернется в «Кардифф» в статусе свободного агента. Его контракт с «Ниццей» истек в конце июня.

По информации английских СМИ, 32-летний валлиец ради перехода в клуб из Чемпионшипа отклонил выгодное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии.

Отметим, что Рэмзи является воспитанником «Кардиффа». Цвета первой команды он защищал в 2006 – 2008 годах, после чего перешел в «Арсенал».