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  4. Рэмзи отклонил предложение из Саудовской Аравии ради Кардиффа
Англия
13 июля 2023, 17:32 |
302
0

Рэмзи отклонил предложение из Саудовской Аравии ради Кардиффа

Хавбек вернется в родной клуб

13 июля 2023, 17:32 |
302
0
Рэмзи отклонил предложение из Саудовской Аравии ради Кардиффа
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи вернется в «Кардифф» в статусе свободного агента. Его контракт с «Ниццей» истек в конце июня.

По информации английских СМИ, 32-летний валлиец ради перехода в клуб из Чемпионшипа отклонил выгодное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии.

Отметим, что Рэмзи является воспитанником «Кардиффа». Цвета первой команды он защищал в 2006 – 2008 годах, после чего перешел в «Арсенал».

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Аарон Рэмзи Кардифф Сити
Источник Sky Sports
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