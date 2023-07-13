Англия13 июля 2023, 17:32 |
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Рэмзи отклонил предложение из Саудовской Аравии ради Кардиффа
Хавбек вернется в родной клуб
13 июля 2023, 17:32 |
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Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи вернется в «Кардифф» в статусе свободного агента. Его контракт с «Ниццей» истек в конце июня.
По информации английских СМИ, 32-летний валлиец ради перехода в клуб из Чемпионшипа отклонил выгодное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии.
Отметим, что Рэмзи является воспитанником «Кардиффа». Цвета первой команды он защищал в 2006 – 2008 годах, после чего перешел в «Арсенал».
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