Капитан Ливерпуля согласился перейти в саудовский клуб, Клопп одобрил

33-летний капитан английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон согласился перейти в саудовский клуб «Аль-Иттифак».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, условия личного контракта уже согласованы.

Источник утверждает, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп разрешил английскому полузащитнику уйти из команды. Теперь все зависит от того, как клуб проведут переговоры. «Красные» не буду отпускать Джордана бесплатно.

В минувшем сезоне Хендерсон провел 43 матча и сделал 3 результативные передачи.

