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  4. Большой контракт. Капитан Ливерпуля задумался о Саудовской Аравии
Англия
12 июля 2023, 15:45 |
1104
0

Большой контракт. Капитан Ливерпуля задумался о Саудовской Аравии

Джордан Хендерсон может перебраться в команду Джеррарда

12 июля 2023, 15:45 |
1104
0
Большой контракт. Капитан Ливерпуля задумался о Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

По информации британских СМИ, капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон думает о переходе в клуб «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.

33-летний полузащитник имеет еще два года контракта с Красными, однако в Саудовскую Аравию его зовет легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, который недавно возглавил команду саудовской Про Лиги.

В минувшем сезоне Хендерсон провел 43 матча и сделал 3 результативные передачи.

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Аль-Иттифак Джордан Хендерсон Ливерпуль трансферы
Источник Sky Sports
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