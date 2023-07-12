Англия12 июля 2023, 15:45 |
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Большой контракт. Капитан Ливерпуля задумался о Саудовской Аравии
Джордан Хендерсон может перебраться в команду Джеррарда
12 июля 2023, 15:45 |
1104
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По информации британских СМИ, капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон думает о переходе в клуб «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.
33-летний полузащитник имеет еще два года контракта с Красными, однако в Саудовскую Аравию его зовет легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, который недавно возглавил команду саудовской Про Лиги.
В минувшем сезоне Хендерсон провел 43 матча и сделал 3 результативные передачи.
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