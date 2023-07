Будет играть с Миколенко? Легенда Ман Юнайтед подпишет контракт с Эвертоном

38-летний английский футболист Эшли Янг в ближайшее время станет игроком «Эвертона».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, Янг пройдет медицинский осмотр в новой для себя команде в ближайшие 24 часа.

Источник утверждает, что соглашение ветерана с «Эвертоном» будет рассчитано на 1 год.

С 2021 по 2023 год Янг выступал за «Астон Виллу». В конце мая он покинул бирмингемский клуб и стал свободным агентом. В сезоне 2022/23 переквалифицировавшийся из вингера в крайнего защитника Янг провел 29 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

Отметим, что Эшли Янг с 2011 по 2020 играл в составе «Манчестер Юнайтед» и стал легендой клуба.

В «Эвертоне» выступает украинский защитник Виталий Миколенко. Ранее сообщалось, что Виталий не поехал на сборы вместе с командой из-за повреждения.

